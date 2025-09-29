Gold Price Today: नवरात्रि के सातवें दिन सोना 1,14,000 के पार, चांदी रिकॉर्ड हाई पर,जानें 10 ग्राम सोने का भाव

Gold Silver Price Today September 29, 2025: त्योहारी सीजन में सोना-चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. 29 सितंबर को नवरात्रि के सातवें दिन गोल्ड ने नया रिकॉर्ड बनाते हुए 1,14,000 रुपये के लेवल को पार कर लिया. इंडिया बुलियन एसोसिएशन (IBA) के मुताबिक, देशभर में सोने की कीमत (Gold Rate Today) 1,14,940 रुपये प्रति 10 ग्राम रही, जो शुक्रवार को 1,13,170 रुपये थी. यानी कुछ ही दिनों में सोना हजारों रुपये महंगा हो गया है.

23 सितंबर को भी सोना रिकॉर्ड हाई 1,14,360 रुपये तक गया था. वहीं 15 सितंबर को पहली बार यह 1,10,000 रुपये के पार निकला था. बाजार में तेजी की बड़ी वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व की रेट कट की उम्मीद और फेस्टिव डिमांड मानी जा रही है.

दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में सोने का भाव (Gold Price Today)

दिल्ली में सोना 1,14,540 रुपये प्रति 10 ग्राम मिल रहा है.

मुंबई में सोने का भाव 1,14,730 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

बेंगलुरु में सोने की कीमत 1,14,820 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

कोलकाता में सोने का रेट 1,14,580 रुपये प्रति 10 ग्राम

चेन्नई में सोने का दाम सबसे ज्यादा 1,15,070 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिसंबर फ्यूचर्स का सोना 1,14,909 रुपये पर ट्रेड कर रहैा है, जबकि एक हफ्ते में सोना 3.7% चढ़कर 1,15,139 रुपये तक पहुंच गया.

चांदी में भी जोरदार उछाल

सोने के साथ-साथ चांदी ने भी नए रिकॉर्ड बनाए हैं. इंडिया बुलियन एसोसिएशन के मुताबिक, चांदी का भाव 1,42,190 रुपये प्रति किलो हो गया है, जो शुक्रवार को 1,36,720 रुपये था. MCX पर अक्टूबर फ्यूचर्स 1,42,147 रुपये तक पहुंचे. हफ्ते में चांदी 9% चढ़ी और इस साल अब तक 60% की तेजी दिखा चुकी है.

ज्वेलरी की खरीद पर कितना देना होगा GST और मेकिंग चार्ज?

इंडिया बुलियन एसोसिएशन की ओर से जारी रेट बेसिक मार्केट प्राइस होता है. लेकिन जब आप ज्वेलरी शॉप पर सोने के आभूषण खरीदते हैं तो उस पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज भी जुड़ जाता है. यही वजह है कि शोरूम में सोना और महंगा मिलता है.

सोने की शुद्धता कैसे पहचानें (Gold Purity Check)

त्योहारों के मौसम में अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो गोल्ड की प्योरिटी जरूर चेक करें. इसकी पहचान हॉलमार्क देखकर आसानी से की जा सकती है.हर कैरेट के हिसाब से सोने पर अलग नंबर लिखा होता है. जैसे 24 कैरेट सोने पर 999, 23 कैरेट पर 958, 22 कैरेट पर 916, 21 कैरेट पर 875 और 18 कैरेट पर 750 अंकित होता है. यही हॉलमार्क यह बताता है कि सोना असली है या नकली.

क्यों बढ़ रही है सोने की कीमत? (Why Gold Rate is increasing in India)

सोने के दाम बढ़ने की बड़ी वजह फेस्टिव डिमांड, अमेरिकी डॉलर की कमजोरी और फेडरल रिजर्व की पॉलिसी मानी जा रही है. इसके अलावा दुनियाभर के सेंट्रल बैंकों का गोल्ड रिजर्व बढ़ाने की रणनीति ने भी दामों को सपोर्ट किया है. IMF के आंकड़ों के मुताबिक, डॉलर का शेयर 1999 में 71% था जो अब 58% रह गया है, जबकि गोल्ड का हिस्सा 24% तक बढ़ गया है.

क्या आगे भी महंगा होगा सोना? (Will Gold Rate increase in Coming Days)

कमोडिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि गोल्ड का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है. JM Financial और AlphaaMoney के एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले हफ्तों में सोना और चांदी दोनों के रेट ऊपर की तरफ जा सकते हैं. हालांकि बीच-बीच में मुनाफावसूली यानी प्रॉफिट बुकिंग से थोड़ी गिरावट भी आ सकती है.

Ventura और अन्य ब्रोकरेज हाउस का अनुमान है कि ग्लोबल मार्केट में गोल्ड 4000 डॉलर प्रति औंस तक जा सकता है. वहीं चांदी 1,50,000 रुपये से 1,70,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंचने की संभावना है.