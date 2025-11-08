विज्ञापन
फिजिकल, डिजिटल गोल्ड सभी पीछे, सोने के बॉन्ड ने दे डाला 316% से ज्यादा का बंपर रिटर्न

यह शानदार रिटर्न साबित करता है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड न सिर्फ सेफ हैं, बल्कि लंबे समय के लिए सोने में निवेश का एक बेहतरीन ऑप्शन हैं, जो अच्छा रिटर्न और टैक्स में छूट दोनों देते हैं.

सोने के किसी भी रूप में पैसा लगाने पर कमाल का मुनाफा इस समय हो रहा है. चाहे फिजीकल गोल्ड हो या डिजिटल गोल्ड या फिर हों सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, कहीं भी रिटर्न में कमी नहीं है. आरबीआई ने एक ऐसी कमाल की खबर बताई है, जिसने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) में निवेश करने वालों को खुश कर दिया है. सरकार की सोने में निवेश करने की यह स्कीम निवेशकों के लिए सोने की खान साबित हुई है.

आरबीआई ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2017-18 सीरीज़-VI की मैच्योरिटी का ऐलान कर दिया है, और इस पर निवेशकों को उनके निवेश पर 316% से ज्यादा का शानदार रिटर्न मिला है.

क्या है खबर?

2017-18 सीरीज-VI के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी तारीख 6 नवंबर, 2025 थी, जिसके लिए आरबीआई ने रिडेम्पशन प्राइस ₹12,066 प्रति ग्राम तय किया. यह बॉन्ड जब पहली बार जारी हुआ था, तब इसकी कीमत ऑनलाइन ग्राहकों के लिए ₹2,895 प्रति ग्राम थी. आठ साल बाद, इस कीमत के मुकाबले में निवेशकों को बिना ब्याज के भी सीधा 316.7% का ज़बरदस्त रिटर्न मिला है.

कैसे मिला इतना शानदार रिटर्न?

  • इन आठ सालों में सोने की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिसका सीधा फायदा इन सरकारी बॉन्ड्स को मिला. SGB का रिटर्न सोने के मार्केट रेट से जुड़ा होता है.
  • इस बॉन्ड पर निवेशकों को हर साल 2.50% का एकस्ट्रा फिक्स्ड ब्याज भी मिलता रहा है, जो उनके बैंक खाते में हर छह महीने में जमा होता रहा. इस ब्याज को मिला दें तो कुल रिटर्न और भी ज्यादा हो जाता है.
  • सबसे बड़ी बात, निवेशकों के लिए मैच्योरिटी पर मिलने वाले इस रिटर्न पर कोई टैक्स नहीं लगता है. यह इसे सोने में निवेश करने का सबसे शानदार तरीका बनाता है.

अच्छा रिटर्न और टैक्स में छूट

यह शानदार रिटर्न साबित करता है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड न सिर्फ सेफ हैं, बल्कि लंबे समय के लिए सोने में निवेश का एक बेहतरीन ऑप्शन हैं, जो अच्छा रिटर्न और टैक्स में छूट दोनों देते हैं.

