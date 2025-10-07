Gold Price Today: सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल! खरीदारी से पहले जानें आज क्या है 10 ग्राम का भाव

अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए हैं.सोने की कीमतें आज नए ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गई हैं. मंगलवार, 7 अक्टूबर को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिसंबर डिलीवरी वाले सोने के फ्यूचर्स 651 रुपये बढ़कर 1,20,900 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गए. ये अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है.

चांदी की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली है. दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का भाव 0.18% बढ़कर 1,47,784 रुपये प्रति किलो पहुंच गया. यानी सोना और चांदी दोनों ही रिकॉर्ड हाई लेवल पर हैं.

अमेरिका के शटडाउन और रेट कट की उम्मीद से बढ़ी चमक

सोने की इस तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका की आर्थिक और राजनीतिक अनिश्चितता है. अमेरिकी सरकार का शटडाउन सातवें दिन में पहुंच गया है, जिससे करीब 1.7 ट्रिलियन डॉलर यानी बजट का करीब 1/4वां हिस्सा फ्रीज हो गया है. इससे सरकारी एजेंसियों और नौकरियों पर असर पड़ने की आशंका है.

इसके साथ ही, निवेशकों को फेडरल रिजर्व (Federal Reserve) से आने वाले हफ्तों में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है. ये दोनों बातें मिलकर सोने को फिर से निवेशकों का ‘सेफ हेवन' यानी सुरक्षित निवेश बना रही हैं.

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के एनालिस्ट मानव मोदी ने कहा कि “अमेरिका में आर्थिक और राजनीतिक अनिश्चितता के कारण और फेड द्वारा रेट कट की उम्मीदों से सोना लगातार तीसरे सेशन में बढ़कर नए हाई पर पहुंचा है.”

ग्लोबल मार्केट में भी सोना चढ़ा, चांदी में मामूली गिरावट

अंतरराष्ट्रीय बाजार यानी COMEX पर भी सोने की कीमतों में उछाल देखा गया. दिसंबर डिलीवरी वाला सोना करीब 0.55% बढ़कर 3,998 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया जो पहली बार 4,000 डॉलर के स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है. हालांकि, चांदी में हल्की गिरावट रही और इसका भाव 48.40 डॉलर प्रति औंस पर है.

सेंट्रल बैंकों की खरीदारी

विश्व स्वर्ण परिषद (World Gold Council) के आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त महीने में दुनियाभर के सेंट्रल बैंकों ने अपनी गोल्ड खरीद बढ़ाई है. सिर्फ चीन के सेंट्रल बैंक ने लगातार 11वें महीने सोना खरीदा है. सितंबर के अंत तक चीन की गोल्ड होल्डिंग 74.06 मिलियन औंस हो गई, जो पिछले महीने से ज़्यादा है.

यानी दुनिया भर की सरकारें भी सोने में भरोसा दिखा रही हैं और यही भरोसा आम निवेशकों के लिए भी संकेत है कि सोने में फिलहाल गिरावट की संभावना कम है.

सोना कितना और महंगा होगा?

अब सभी की नजर इस हफ्ते होने वाली फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) की बैठक और फेड चेयर जेरोम पॉवेल के भाषण पर है. इन दोनों घटनाओं से अमेरिकी अर्थव्यवस्था और ब्याज दरों पर अगला संकेत मिलेगा जो तय करेगा कि सोना और आगे कितना बढ़ सकता है.