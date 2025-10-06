विज्ञापन
Gold Rates Today, October 6 In India: दिवाली से पहले सोना लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है. घरेलू डिमांड, ग्लोबल अनिश्चितता और फेड की पॉलिसी के चलते गोल्ड के दाम ₹1.20 लाख के पार जा पहुंचे हैं.

Gold Price Today: दिवाली से पहले सोने ने तोड़ा रिकॉर्ड, दिल्ली से मुंबई तक जानें 22 और 24 कैरेट गोल्ड का रेट
Gold Price Today in India: इस साल अब तक गोल्ड की कीमतें करीब 50% तक बढ़ चुकी हैं. इसके पीछे कई बड़ी वजहें हैं.
नई दिल्ली:

Gold and Silver Rates Today: दिवाली से ठीक पहले सोना फिर रिकॉर्ड बना रहा है. सोमवार, 6 अक्टूबर को सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला. दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जैसे शहरों में 24 कैरेट गोल्ड का भाव ₹1,20,770 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया, जबकि 22 कैरेट सोना ₹1,10,700 के करीब बिक रहा है.

त्योहारों के सीजन में लोगों की डिमांड बढ़ी है और इसी वजह से स्पॉट मार्केट में गोल्ड की कीमतें रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई हैं.

किन शहरों में क्या है आज का रेट

देश के अलग-अलग शहरों में आज यानी 6 अक्टूबर को सोने की कीमतें इस तरह हैं...

  • दिल्ली में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,09,460 , 24 कैरेट  सोने की कीमत ₹1,19,400 प्रति 10 ग्राम है.
  • मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता में 22 कैरेट  सोने की कीमत ₹1,10,700, 24 कैरेट  सोने की कीमत ₹1,20,770  प्रति 10 ग्राम है.
  • जयपुर में 22 कैरेट  सोने की कीमत ₹1,09,460, 24 कैरेट  सोने की कीमत ₹1,19,400  प्रति 10 ग्राम है.
  • अहमदाबाद में 22 कैरेट  सोने की कीमत ₹1,08,850, 24 कैरेट  सोने की कीमत ₹1,18,690  प्रति 10 ग्राम है.

इस तरह लगभग हर बड़े शहर में गोल्ड का भाव ₹1.20 लाख के करीब जा पहुंचा है. 

MCX पर भी सोने-चांदी के रेट में दिखी तेजी

सुबह करीब 10 बजे MCX पर दिसंबर डिलीवरी वाला गोल्ड फ्यूचर्स ₹1,495 (1.27%) बढ़कर ₹1,19,608 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था. वहीं, सिल्वर ₹1,842 (1.26%) बढ़कर ₹1,46,627 प्रति किलो पहुंच गई.मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि घरेलू डिमांड और ग्लोबल संकेत दोनों ही इस तेजी को सपोर्ट कर रहे हैं.

ग्लोबल मार्केट में भी सोने के दाम रिकॉर्ड पर 

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने के दाम रिकॉर्ड बना रहे हैं. गोल्ड ने $3,920 प्रति औंस का लेवल छुआ, जो अब तक का नया हाई है.अमेरिका में चल रहे फेडरल गवर्नमेंट शटडाउन और आर्थिक अनिश्चितता के कारण निवेशक सेफ हेवन यानी गोल्ड में निवेश कर रहे हैं.फेड की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद भी बनी हुई है, जिससे गोल्ड की कीमतों को और सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि गोल्ड पर ब्याज नहीं लगता.

क्यों बढ़ रहे हैं गोल्ड के रेट

इस साल अब तक गोल्ड की कीमतें करीब 50% तक बढ़ चुकी हैं. इसके पीछे कई बड़ी वजहें हैं ...

  • अमेरिका की इमिग्रेशन और टैरिफ पॉलिसी को लेकर अनिश्चितता
  • ग्लोबल इकॉनमी की स्लो ग्रोथ की चिंता
  • फेडरल रिजर्व द्वारा रेट कट की उम्मीदें
  • चीन और भारत जैसे देशों द्वारा सेंट्रल बैंक से भारी गोल्ड खरीदारी
  • त्योहारों से पहले भारतीय बाजार में बढ़ती मांग

क्या सोना अभी और महंगा होगा?

दिवाली से पहले सोना लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है. घरेलू डिमांड, ग्लोबल अनिश्चितता और फेड की नीतियों के चलते गोल्ड के दाम ₹1.20 लाख के पार जा पहुंचे हैं. आने वाले दिनों में अगर डॉलर कमजोर होता है और ब्याज दरों में कटौती होती है, तो सोने में और तेजी देखने को मिल सकती है.

त्योहारों के इस मौसम में अगर आप गोल्ड में निवेश करने का सोच रहे हैं, तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि थोड़ी सतर्कता जरूरी है.गोल्ड अभी रिकॉर्ड स्तर पर है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यह अब भी सुरक्षित निवेश माना जाता है.डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF या छोटे मात्रा में फिजिकल गोल्ड खरीदना फिलहाल बेहतर ऑप्शन हो सकता है.
 

Gold Price Today, Gold Rate Today, Gold And Silver Rates, Gold Silver Price Today, Gold Rates Today In India
