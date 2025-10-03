विज्ञापन
Gold Price Today: दिवाली से पहले सोने ने मारी छलांग, जानें आपके शहर में आज कितने का मिल रहा 10 ग्राम गोल्ड

Gold Today Rate, October 3: अगर आप सोने-चांदी की खरीदारी की सोच रहे हैं तो अपने शहर का लेटेस्ट रेट जरूर चेक कर लें, क्योंकि देशभर में अलग-अलग शहरों में इसका दाम अलग-अलग है.

Gold Price Today: दिवाली से पहले सोने ने मारी छलांग, जानें आपके शहर में आज कितने का मिल रहा 10 ग्राम गोल्ड
Gold Price Today October 3 2025: भारत में त्योहार और शादियों का सीजन भी सोने की मांग को और बढ़ा रहा है.
नई दिल्ली:

Gold Silver Price Today: त्योहारों के मौसम में सोने की कीमतें एक बार फिर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं. अगर आप दिवाली या शादी सीजन से पहले गोल्ड खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है. आज 3 अक्टूबर 2025 को सोने का भाव 1,17,000 रुपये के ऊपर पहुंच चुका है और देशभर में अलग-अलग शहरों में इसका दाम अलग-अलग है.

अगर सोने-चांदी की खरीदारी करने की प्लानिंग है तो जान लें कि  दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहरों में आज सोना किस भाव पर मिल रहा है.

सोने की लेटेस्ट कीमतें

इंडिया बुलियन के अनुसार आज सोना 1,17,630 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है. कुछ दिन पहले 23 सितंबर को सोना 1,14,360 रुपये तक पहुंचा था और 15 सितंबर को पहली बार 1,10,000 रुपये का लेवल पार किया था. फेस्टिव सीजन और ग्लोबल मार्केट में उठापटक की वजह से सोना लगातार महंगा हो रहा है.

दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में गोल्ड प्राइस

आज दिल्ली में सोना 1,17,210 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है. मुंबई में इसका भाव 1,17,420 रुपये है. कोलकाता में सोने की कीमत 1,17,260 रुपये है. सबसे ज्यादा रेट चेन्नई में है, जहां सोना 1,17,760 रुपये प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा है. बेंगलुरु में भी सोना 1,17,510 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है.

ग्लोबल मार्केट और MCX पर सोने का रेट

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 दिसंबर फ्यूचर्स 1,17,558 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं. वहीं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक आज ग्लोबल मार्केट में सोने का स्पॉट प्राइस 3,858 डॉलर पर पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है. ब्लूमबर्ग डेटा के मुताबिक सोमवार को भी गोल्ड ने 3,850 डॉलर का रिकॉर्ड हाई बनाया था.

चांदी के भाव

सोने के साथ-साथ चांदी भी तेजी पर है. इंडिया बुलियन एसोसिएशन के अनुसार आज चांदी का स्पॉट प्राइस 1,44,650 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है. शुक्रवार को इसका रेट 1,42,190 रुपये था. एमसीएक्स पर दिसंबर फ्यूचर्स 1,44,566 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं.

क्यों बढ़ रहे हैं सोने-चांदी के दाम

सोने की कीमतें कई फैक्टर्स पर निर्भर करती हैं. इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड रेट्स, डॉलर-रुपये का एक्सचेंज रेट और इंपोर्ट ड्यूटी सीधे दामों को प्रभावित करते हैं. हाल ही में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की रेट कट की उम्मीद और US शटडाउन की खबरों ने सोने की डिमांड और बढ़ा दी है. भारत में त्योहार और शादियों का सीजन भी सोने की मांग को और बढ़ा रहा है.

गोल्ड न सिर्फ गहनों में बल्कि इन्वेस्टमेंट के लिए भी सबसे पसंदीदा ऑप्शन है. ऐसे में अगर आप खरीदारी की सोच रहे हैं तो अपने शहर का लेटेस्ट रेट जरूर चेक कर लें.

