Gold Price Today: आज सोना 1000 रुपये महंगा हुआ, 1.10 लाख रुपए के पार पहुंचा, जानें 10 ग्राम गोल्ड का ताजा रेट

आज सोना और चांदी की कीमतों (Gold-Silver Price Today) ने नया रिकॉर्ड बना दिया है. मंगलवार, 16 सितंबर को सोने का भाव (Gold Price Today) 1.10 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया, वहीं चांदी भी 1.29 लाख रुपये किलो पर पहुंच गई. इतनी बड़ी तेजी के पीछे अमेरिकी फेडरल रिजर्व की पॉलिसी, डॉलर की कमजोरी और ग्लोबल अनिश्चितता को बड़ी वजह माना जा रहा है.

चलिए जानते हैं कि आज सोने और चांदी का दाम (Gold-Silver RateToday) कितना है, किस शहर में क्या रेट है और आखिर क्यों तेजी बनी हुई है...

सोने का नया रिकॉर्ड (Gold Price Today)

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना (Gold prices in India) आज 1,029 रुपये चढ़कर 1,10,180 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. यह अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा के अनुसार इंटरनेशनल मार्केट में सोने का भाव 3,679 डॉलर प्रति औंस है, जबकि इससे पहले यह 3,685 डॉलर प्रति औंस पर रहा था.

देश के अलग-अलग शहरों में सोने का रेट (Gold Rate Today)

देश के बड़े शहरों में आज 24 कैरेट सोने की कीमतें इस तरह है...

दिल्ली में आज सोने का भाव 1,10,260 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

मुंबई में आज सोने का भाव 1,10,450 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

कोलकाता में आज सोने का भाव 1,10,310 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

चेन्नई में आज सोने का भाव 1,10,770 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

यानि ज्यादातर शहरों में सोना 1.10 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार बना हुआ है.

चांदी भी हुई महंगी (Silver Price Today)

सोने के साथ-साथ चांदी में भी तेजी देखी जा रही है. MCX पर चांदी का दाम 1,29,600 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर एनर्जी सेक्टर से चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है.

क्यों बढ़ रहे हैं दाम?

बाजार के जानकारों का मानना है कि अमेरिकी फेड की 17 सितंबर को होने वाली बैठक में ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट तक कटौती की संभावना है. डॉलर कमजोर हो रहा है और यही कारण है कि ग्लोबल स्तर पर सोना-चांदी मजबूत बने हुए हैं.

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में गोल्ड ईटीएफ में अगस्त 2025 में 23.3 करोड़ डॉलर का नेट इन्वेस्टमेंट आया है, जो जुलाई के 13.9 करोड़ डॉलर से करीब 67 प्रतिशत ज्यादा है. महंगाई के आंकड़े भी दिखाते हैं कि सोने की कीमतों ने अगस्त में इंफ्लेशन को करीब 43 बेसिस पॉइंट तक बढ़ाया है.

सोना और चांदी दोनों ही नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं. एक्सपर्ट्स का मानना कि आने वाले दिनों में अगर अमेरिकी फेड ब्याज दर घटाता है और डॉलर और कमजोर होता है तो कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है.