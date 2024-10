Gold Price Today: सोना हुआ इतना सस्ता, चांदी के रेट भी घटे, फटाफट कर लें खरीदारी, जानें भाव

Gold and Silver Prices Today on 8 October 2024: इस त्योहारी सीजन अगर आप सोने-चांदी की खरीदारी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है.आज यानी 8 अक्टूबर को सोने-चांदी की कीमतों में (Gold and Silver Prices Today) गिरावट आई है. ऐसे में आपके पास सोने में निवेश (Gold Investment) करने का ये शानदार मौका है.आज आप सस्ते रेट पर सोना-चांदी (Gold Become Cheaper) खरीद सकते हैं. सोने-चांदी की खरीद से पहले यह पता कर लें कि आज सोना-चांदी किस भाव (Gold-Silver Rate Today) पर मिल रहा है.

यहां हम आपको सोने-चांदी के लेटेस्ट रेट (Latest Gold Rate In India) बताने जा रहे हैं. चलिए जानते हैं कि आज आपके शहर में सोना-चांदी किस भाव पर मिल रहा है.

दिल्ली में आज सोने की कीमत (Gold Rate in Delhi Today)

दिल्ली में 22 कैरेट सोने की कीमत 71,150 रुपये प्रति 10 ग्राम जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 77,600 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं, दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत( Silver Price In Delhi) 100000 रुपये है.

MCX पर क्या है सोने के रेट (Gold Rate Today)

मल्‍टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज सोने के रेट (Today Gold Rate) में गिरावट देखी जा रही है. आज MCX पर सोना 75851 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला. इसके बाद दोपहर 12:10 बजे के करीब एमसीएक्स पर गोल्ड दिसंबर फ्यूचर कांट्रैक्ट (Gold Rate) 246 रुपये 0.32% की गिरावट के साथ 75799 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था.

अगर चांदी की बात करें तो आज मल्‍टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी 92223.00 रुपये प्रतिकिलो के स्तर पर खुला. जिसके बाद दोपहर 12:10 बजे के करीब चांदी की कीमत (Silver Rate Today) 1168 रुपये यानी 1.26% की भारी गिरावट के साथ 91189.00 रुपये प्रतिकिलो पर पहुंच गई है.

क्या सोना और सस्ता होगा? (Gold Price Today)

एक्सपर्ट का कहना है कि आगामी सरकारी नीतियों से सोने की कीमतों पर काफी असर पड़ सकता है. RBI की बुधवार को होने वाली MPC मीटिंग के फैसले का भी असर रुपये पर पड़ेगा, जिससे सोने के दाम और ऊपर-नीचे हो सकते हैं. पिछले हफ्ते 24 कैरेट सोने में 0.3% और पिछले 10 दिनों में 1% का इजाफा हुआ है.