सोना लगातार पांचवें दिन हुआ सस्ता, चांदी का दाम 2,400 रुपये गिरा, जानें आज के भाव

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉमैक्स पर सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है. सोने की कीमत 0.68 प्रतिशत बढ़कर 3,381 डॉलर प्रति औंस और चांदी की कीमत 0.42 प्रतिशत बढ़कर 37.49 डॉलर प्रति औंस पर है.

  • सोने की कीमतों में लगातार पांचवें दिन गिरावट आई है, जिससे सोना 99,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे आ गया है
  • चांदी की कीमतों में भी गिरावट हुई है, जो 2,431 रुपए घटकर 1,11,194 रुपए प्रति किलो पर आ गई है
  • डॉलर के मजबूत होने की वजह से सोने की कीमतें तीन सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं
सोने और चांदी की कीमतों में 20 अगस्त को लगातार पांचवें दिन गिरावट देखने मिली. इस वजह से सोने की कीमत 99,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का दाम 1.12 लाख रुपए से नीचे पहुंच गई है.इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) की ओर से शाम को जारी की गई कीमतों के मुताबिक, बीते 24 घंटे में 24 कैरेट सोने का दाम 222 रुपए कम होकर 98,946 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 99,168 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था.

22 कैरेट, 18 कैरेट सोना भी हुआ सस्ता

वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत घटकर 90,635 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है. इसके अलावा 18 कैरेट सोने का दाम कम होकर 74,210 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है.

चांदी में भी दिखी गिरावट

सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखी गई. बीते 24 घंटे में चांदी का दाम 2,431 रुपए कम होकर 1,11,194 रुपए प्रति किलो हो गया है. बता दें कि आईबीजेए दिन में दो बार हाजिर बाजार में सोने और चांदी की कीमतें जारी करता है.

वैश्विक स्तर पर दिखी तेजी

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉमैक्स पर सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है. सोने की कीमत 0.68 प्रतिशत बढ़कर 3,381 डॉलर प्रति औंस और चांदी की कीमत 0.42 प्रतिशत बढ़कर 37.49 डॉलर प्रति औंस पर है.

क्यों सस्ता हो रहा है सोना?

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के एनालिस्ट मानव मोदी ने कहा, "डॉलर के मजबूत होने के कारण सोने की कीमतें तीन हफ्तों के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं. अब निवेशक इस हफ्ते के अंत में जैक्सन होल में होने वाले फेड चेयरमैन के भाषण का इंतजार कर रहे हैं. डॉलर इंडेक्स एक हफ्ते के उच्चतम स्तर पर चला गया है, जिससे डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की कीमत 87 के नीचे चली गई है."

1 जनवरी से अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 29.91% बढ़कर 98,946 रुपए पर पहुंच गया है. वहीं, चांदी का भाव भी 29.26% बढ़कर 1,11,194 रुपए पर पहुंच गया है.

