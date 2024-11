Gold Price Today: शादी सीजन में सोना-चांदी हुआ इतना सस्ता, खरीदारी का सुनहरा मौका, फटाफट चेक करें भाव

Gold and Silver Prices Today on 14 November 2024: देश भर में शादी सीजन शुरू हो गया है. ऐसे में सोने-चांदी की डिमांड बढ़ना लाजमी है. लेकिन अगर इस दौरान सोना भी सस्ता हो जाए तो यह सोने पर सुहागा है.यानी यह आपके लिए सोना खरीदने का जबरदस्त मौका है.अगर आपके घर में शादी है और आप सोने-चांदी की खरीदारी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है.आज यानी 14 नवंबर को सोने-चांदी की कीमतों में (Gold and Silver Prices Today) एक बार फिर भारी गिरावट आई है. आज आप सस्ते रेट पर सोना-चांदी (Gold Become Cheaper) खरीद सकते हैं.

सोने-चांदी की खरीद से पहले यह पता कर लें कि आज आपके शहर में सोना-चांदी किस भाव (Gold-Silver Rate Today) पर मिल रहा है.यहां हम आपको सोने-चांदी के लेटेस्ट रेट (Latest Gold Rate In India) बताने जा रहे हैं. तो चलिए जानते हैं...

दिल्ली में आज सोने की कीमत (Gold Rate in Delhi Today)

दिल्ली में 22 कैरेट सोने की कीमत 70,590 रुपये प्रति 10 ग्राम जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 76,990 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं, दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत (Silver Price In Delhi) 89,500 रुपये है.

MCX पर क्या है सोने का रेट (Gold Rate Today)

मल्‍टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज सोने के रेट (Today Gold Rate) में गिरावट देखी जा रही है. आज MCX पर सोना 73995 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला. इसके बाद दोपहर 12:45 बजे के करीब एमसीएक्स पर गोल्ड दिसंबर फ्यूचर कांट्रैक्ट (Gold Rate) 845 रुपये 1.13% की गिरावट के साथ 73637 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था.बीते दिन सोना 74482 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.

MCX पर क्या है चांदी का रेट (Silver Rate Today)

वहीं, आज मल्‍टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी 89000.00 रुपये प्रतिकिलो के स्तर पर खुला. जिसके बाद दोपहर 12:45 बजे के करीब चांदी की कीमत (Today Silver Rate) 2191 रुपये यानी 2.46% की भारी गिरावट के साथ 87006.00 रुपये प्रतिकिलो पर पहुंच गई है.पिछले दिन चांदी 89197 रुपये प्रतिकिलो पर बंद हुआ था.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 8 सप्ताह के निचले स्तर

भारतीय बाजार के अलावा अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो सोने के भाव में गुरुवार को लगातार पांचवें दिन गिरावट दर्ज की गई और यह आठ सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गया. अमेरिकी डॉलर मजबूत होने और ट्रेजरी यील्ड में वृद्धि के कारण सोने की कीमतों में दबाव बना रहा है. इसके साथ ही, फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में कटौती पर अनिश्चितता भी सोने की कीमतों को प्रभावित कर रही है.

अमेरिकी डॉलर एक साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जिससे विदेशी खरीदारों के लिए सोना अधिक महंगा हो गया, जबकि ट्रेजरी यील्ड जुलाई के बाद के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया.

स्पॉट गोल्ड (Spot Gold) 0.6% गिरकर 2,559.39 डॉलर प्रति औंस पर आ गया, जो सत्र के शुरुआत में 19 सितंबर के बाद के सबसे निचले स्तर पर था. यूएस गोल्ड फ्यूचर्स (US Gold Futures) 0.9% गिरकर 2,564.00 डॉलर पर आ गए. स्पॉट सिल्वर 0.9% गिरकर 30.05 डॉलर प्रति औंस पर आ गया, जो 19 सितंबर के बाद के सबसे निचले स्तर पर है.