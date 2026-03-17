पुराने जूते-चप्पल से कमाएं हजारों रुपये, कबाड़ में न फेंके, इन पोर्टल पर बेचें पुराने जूते-चप्पल

Old Footwear Resale: आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी मम्मी पुराने जूते-चप्पलों को संभाल कर रखती है या फिर फेंक देती हैं. बहुत से लोग पुराने जूते-चप्पलों से कप-गिलास लेते हैं, लेकिन हम कहें कि आप पुराने जूते-चप्पलों से भी हजारों रुपये कमा सकते हैं. जी हां, ये बिल्कुल सच है. दरअसल, आजकल कुछ ऐसे पोर्टल चल रहे हैं, जहां आप अपने पुराने सामान को बेचकर अच्छी कमाई कर सकते हैं. इन पोर्टल्स पर पुराने जूते-चप्पलों को रीसायकल या रिसेल (resale) किया जाता है, जिससे अच्छी कीमत मिलती है. चलिए आपको बताते हैं ऐसे कौन से पोर्टल हैं.

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अगर, आप अब किसी को भी जूते-चप्पल फेंकते हुए देखें, तो उसे तुरंत रोक दें. क्योंकि, पुराने जूते-चप्पल से भी हजारों रुपये की कमाई की जा सकती है. हम अक्सर पुराने जूते-चप्पलों को ऐसे ही कचरे में फेंक देते हैं और कचरे वाले उन्हें निकालकर अलग कर देते हैं और उसे फिर अलग से कबाड़ वाले को बेचते हैं, जिसके उन्हें अच्छे पैसे मिलते है. ऐसे आप भी पुराने जूते-चप्पलों को ऑनलाइन बेचकर अच्छी कमाई कर सकते हैं.

Freeup- यह भारत में काफी लोकप्रिय है. यहां आप सामान के बदले 'Coins' कमा सकते हैं या सीधे कैश में भी बेच सकते हैं. यह ऐप पिकअप की सुविधा भी देता है. इस ऐप पर आप अपने पुराने जूते-चप्पल बेच सकते हैं.

Poshmark- यह एक ग्लोबल फैशन मार्केटप्लेस है, जो अब भारत में भी उपलब्ध है. यहां ब्रांडेड और अच्छी कंडीशन वाले जूतों की अच्छी कीमत मिल जाती है.

Depop- अगर आपके जूते विंटेज, यूनिक या ट्रेंडी हैं, तो Depop सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है. यहां युवाओं की संख्या ज्यादा है जो स्टाइल को महत्व देते हैं.

eBay- यह दुनिया का सबसे पुराना और बड़ा रीसेल मार्केटप्लेस है. यहां आप अपने जूतों की नीलामी भी कर सकते हैं या फिक्स्ड रेट पर बेच सकते हैं.

ऑनलाइन बेचने के लिए टिप्स