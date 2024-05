Petrol Diesel Prices: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव, कहां हुआ सस्ता और कहां महंगा? जानें रेट

Petrol Diesel Price Today: ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज यानी 29 मई के लिए पेट्रोल-डीजल की नई कीमतें (Petrol and Diesel Prices) जारी कर दी गई हैं. बता दें कि देश भर में तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल-डीजल के भाव हर दिन सुबह 6 बजे अपडेट हो जाते हैं.जिसके मुताबिक,बिहार,यूपी और महाराष्ट्र सहित देश के कई राज्यों में आज पेट्रोल-डीजल महंगा हो गया है.वहीं, पेजाब, राजस्थान सहित कुछ राज्यों में पेट्रोल डीजल (Petrol Diesel Rates) आज महंगा हो गया है. इसके अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहां आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

ऐसे में पेट्रोल पंप जाकर गाड़ी की टंकी फुल करवाने से पहले आप यह पता कर लें कि आज आपके शहर में पेट्रोल-डीजल किस भाव पर मिल रहा है. तो चलिए जानते हैं ...

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये और डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर है.

मुंबई में पेट्रोल की कीमत 104.21 रुपये और डीजल 92.15 रुपये प्रति लीटर है.

कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 103.94 रुपये और डीजल 90.76 रुपये प्रति लीटर है.

चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.76 रुपये और डीजल 92.35 रुपये प्रति लीटर है.



पेट्रोल-डीजल कहां सस्ता और कहां महंगा (Petrol-Diesel Rate)

राज्य स्तर पर पेट्रोल-डीजल के भाव की बात करें तो आज आज बिहार में पेट्रोल (Petrol Price in Bihar Today) 3 पैसे बढ़कर 107.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल (Diesel Price in Bihar) 3 पैसे बढ़कर 93.84 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. यूपी में पेट्रोल 28 पैसे बढ़कर 94.70 रुपये प्रति लीटर और डीजल 32 पैसे बढ़कर 87.79 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. वहीं, महाराष्ट्र में भी पेट्रोल-डीजल महंगा हो गया है. यहां पेट्रोल के दाम (Petrol Price In Maharashtra Today) 38 पैसे बढ़कर 104.76 रुपये प्रति लीटर और डीजल (Diesel Price in Maharashtra Today) 36 पैसे बढ़कर 91.26 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

वहीं, झारखंड में पेट्रोल 15 पैसे घटकर 98.17 रुपये प्रति लीटर और डीजल 15 पैसे घटकर 92.92 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. वहीं, महाराष्ट्र में भी पेट्रोल-डीजल महंगा हो गया है. आंध्रप्रदेश में पेट्रोल 20 पैसे घटकर 109.48 रुपये प्रति लीटर और डीजल 18 पैसे घटकर 97.33 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

जानें कैसे तय होती है पेट्रोल की कीमत

पेट्रोल की कीमत कई कारकों पर निर्भर करती है जिसमें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये का एक्सचेंज रेट, कच्चे तेल की कीमत,वैश्विक संकेत, फ्यूल डिमांड आदि शामिल हैं. जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो भारत में फ्यूल प्राइस भी बढ़ जाती हैं. वहीं, देश में पेट्रोल की कीमत रिफाइनरियों के पेमेंट, एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और वैल्यू-एडेड-टैक्स या वैट को जोड़कर तय की जाती है. इन्हें जोड़ने के बाद पेट्रोल का रिटेल प्राइस लगभग दोगुना हो जाता है.यही वजह है कि पेट्रोल-डीजल की कीमत हर राज्यों में अलग-अलग होती है.