Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल की नई कीमतें जारी, इन राज्यों में हुआ महंगा, जानें आपके शहर में क्या है रेट

Petrol Diesel Price Today: आज यानी 20 अगस्त को फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. तेल कंपनियों की ओर से देश के विभिन्न शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव किया गया है. आज देश के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में पेट्रोल (Petrol Price Today) और डीजल (Diesel Price Today) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. जबकि चेन्नई में पेट्रोल 10 पैसे और डीजल 9 पैसे महंगा हुआ है. यहां हम आपको बताने जा रहे रहे हैं कि देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल का ताजा रेट है. तो चलिए जानते हैं...

देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल का रेट

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये और डीजल की कीमत 87.62 रुपये प्रति लीटर है.

मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.44 रुपये और डीजल की कीमत 89.97 रुपये प्रति लीटर है.

कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104.95 रुपये और डीजल की कीमत 91.76 रुपये प्रति लीटर है.

चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.85 रुपये और डीजल की कीमत 92.43 रुपये प्रति लीटर है

बिहार सहित इन राज्यों में पेट्रोल-डीजल हुआ महंगा

राज्य स्तर पर बात करें तो आज आज बिहार में पेट्रोल (Petrol Price in Bihar Today) 5 पैसे बढ़कर 107.17 रुपये प्रति लीटर और डीजल (Diesel Price in Bihar) 5 पैसे बढ़कर 93.89 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. वहीं, महाराष्ट्र में पेट्रोल के दाम (Petrol Price In Maharashtra Today) 48 पैसे बढ़कर 104.35 रुपये प्रति लीटर और डीजल (Diesel Price in Maharashtra Today) 45 पैसे बढ़कर 90.87 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. इसके अलावा, गोवा. गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में भी पेट्रोल-डीजल के रेट बढ़ गए हैं.

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उतार-चढ़ाव की वजह

क्या आपने कभी सोचा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम रोजाना क्यों बदलते रहते हैं? क्या इन दामों को प्रभावित करने वाले कुछ खास कारक होते हैं? जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी होती है, तो भारत में भी पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ जाते हैं. बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमत कई वजहों से बदलती हैं जिसमें कच्चे तेल की कीमतों में वैश्विक उतार-चढ़ाव के अलावा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये का एक्सचेंज रेट, कच्चे तेल की लागत, वैश्विक संकेत, फ्यूल डिमांड, रिफाइनिंग लागत आदि शामिल हैं.

इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है. वहीं, राज्य सरकार द्वारा वैट (VAT) वसूला जाता है. इसके बाद तेल की कीमतें तय की जाती है.