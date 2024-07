Petrol-Diesel Price: पेट्रोल-डीजल के दाम हुए अपडेट, जानें आपके शहर में आज क्या है ताजा भाव

Petrol Diesel Price Today: सरकारी तेल कंपनियों ने देश भर में आज यानी 29 जुलाई को सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल की नई कीमतें जारी कर दी हैं. जिसके मुताबिक, बिहार, महाराष्ट्र सहित देश के कई राज्यों में आज पेट्रोल-डीजल महंगा हो गया है. वहीं, कुछ राज्यों में आज पेट्रोल-डीजल (Petrol Diesel Rate Today) सस्ता हुआ है . इसके अलावा कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

तो चलिए जानते हैं कि आज देश के प्रमुख शहरों में आज पेट्रोल (Petrol Price Today) और डीजल (Diesel Price Today) किस रेटपर मिल रहा है.

देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल के भाव (Petrol-Diesel Price)

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये और डीजल की कीमत 87.62 रुपये प्रति लीटर है.

मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.44 रुपये और डीजल की कीमत 89.97 रुपये प्रति लीटर है.

कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104.95 रुपये और डीजल की कीमत 91.76 रुपये प्रति लीटर है.

चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपये और डीजल की कीमत 92.34 रुपये प्रति लीटर है.

इन राज्यों में पेट्रोल-डीजल हुआ महंगा

आज बिहार में पेट्रोल-डीजल महंगा हो गया है. बिहार में पेट्रोल (Petrol Price in Bihar Today) 13 पैसे बढ़कर 107.30 रुपये प्रति लीटर और डीजल (Diesel Price in Bihar) 12 पैसे बढ़कर 94.01 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. वहीं, महाराष्ट्र में पेट्रोल के दाम (Petrol Price In Maharashtra Today) 26 पैसे बढ़कर 104.53 रुपये प्रति लीटर और डीजल (Diesel Price in Maharashtra Today) 26 पैसे बढ़कर 91.06 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

SMS के जरिए पता करें पेट्रोल-डीजल का भाव

घर बैठे SMS के जरिए पेट्रोल-डीजल (Petrol and Diesel Rate Today in India) का रेट जानना है तो आप इंडियन ऑयल के कस्टमर हैं तो RSP के साथ शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजें. अगर BPCL के कस्टमर हैं तो RSP लिखकर 9223112222 नंबर पर भेजकर पेट्रोल-डीजल के लेटेस्ट दाम जान कर सकते हैं. वहीं, अगर HPCL के कस्टमर हैं तो आप HP Price लिखकर 9222201122 नंबर पर भेजकर पेट्रोल और डीजल के दाम पता कर सकते हैं.