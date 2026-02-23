विज्ञापन
Holi पर बड़ी राहत: दिल्ली और यूपी में मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर, जानें कौन उठा सकेगा लाभ

Free Gas Cylinder: दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जरूरतमंद परिवारों को राहत देने के लिए खास घोषणा की है.

दिल्ली और यूपी में मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर

Free Gas Cylinder Scheme: होली का त्योहार नजदीक है और घरों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. इस समय रसोई का खर्च बढ़ जाना आम बात है, खासकर गैस सिलेंडर की कीमत कई परिवारों के बजट पर असर डालती है. ऐसे में दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने जरूरतमंद परिवारों को राहत देने के लिए खास घोषणा की है.

दिल्ली में क्या है योजना?

दिल्ली सरकार ने तय किया है कि होली और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों पर पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी. यह योजना साल में दो बार लागू होगी. सरकार सीधे सिलेंडर नहीं देगी, बल्कि 853 रुपये की राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी. इससे परिवार अपनी सुविधा के अनुसार गैस भरवा सकेंगे.

इस योजना के लिए लगभग 242 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. अनुमान है कि करीब 17.5 लाख राशन कार्डधारी परिवारों को इसका फायदा मिलेगा. खास बात यह है कि जिन घरों में पाइपलाइन गैस कनेक्शन है, उन्हें भी समान सहायता दी जाएगी. यानी शहरी और निम्न आय वर्ग के परिवारों को बराबर राहत मिलेगी.

यूपी में किसे मिलेगा मुफ्त सिलेंडर?

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी त्योहार को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है. राज्य में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन पाने वाले परिवारों को होली पर मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा. इसका सीधा फायदा ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेगा.

सरकार का कहना है कि इस कदम से महिलाओं को राहत मिलेगी और रसोई का खर्च कम होगा. उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवारों को त्योहार के समय आर्थिक बोझ से बचाने की कोशिश की जा रही है.

कौन नहीं उठा सकेगा लाभ?

दिल्ली में केवल वैध राशन कार्ड रखने वाले परिवार ही इस सहायता के पात्र होंगे. जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में शामिल नहीं हैं, उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी भी इस योजना के दायरे से बाहर रहेंगे.

वहीं, उत्तर प्रदेश में केवल उज्ज्वला योजना से जुड़े लाभार्थियों को ही मुफ्त सिलेंडर मिलेगा. अगर आपका नाम इस योजना में दर्ज नहीं है, तो आप इस सुविधा का फायदा नहीं उठा पाएंगे.

त्योहार के मौके पर दोनों राज्यों की यह पहल लाखों परिवारों के लिए राहत लेकर आई है, ताकि किसी भी घर की रसोई त्योहार पर खाली न रहे.

