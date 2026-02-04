विज्ञापन
विशेष लिंक

होली-दिवाली पर दिल्ली वालों को मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर, CM Rekha Gupta ने किया बड़ा ऐलान

इस योजना के तहत साल में दो बार, होली और दिवाली के मौके पर, पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर का लाभ मिलेगा. सरकार सीधे सिलेंडर नहीं देगी, बल्कि इसके लिए 853 रुपये की राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, ताकि वे खुद सिलेंडर खरीद सकें.

Read Time: 3 mins
Share
होली-दिवाली पर दिल्ली वालों को मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर, CM Rekha Gupta ने किया बड़ा ऐलान
दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी

LPG Cylinder News: दिल्ली सरकार ने आम लोगों, खासकर गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि अब दिल्ली में होली और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों पर मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर दिया जाएगा. इस फैसले को दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है, यानी योजना अब पूरी तरह लागू होने जा रही है.

इस योजना के तहत साल में दो बार, होली और दिवाली के मौके पर, पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर का लाभ मिलेगा. सरकार सीधे सिलेंडर नहीं देगी, बल्कि इसके लिए 853 रुपये की राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, ताकि वे खुद सिलेंडर खरीद सकें. यह रकम सिलेंडर की मौजूदा कीमत को ध्यान में रखते हुए तय की गई है.

किसे मिलेगा लाभ?

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के लिए करीब 242 करोड़ रुपये का बजट पास किया गया है. इसका फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास वैध राशन कार्ड है. अनुमान है कि दिल्ली के लगभग 17.5 लाख राशन कार्डधारी परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे. खास बात यह है कि जिन घरों में पाइपलाइन गैस (PNG) का इस्तेमाल हो रहा है, उन्हें भी 853 रुपये की मदद दी जाएगी, ताकि सभी जरूरतमंद परिवारों को बराबर राहत मिल सके.

रेखा गुप्ता ने कहा कि यह योजना बीजेपी के चुनावी वादों में शामिल थी और सरकार अपने वादों को एक-एक करके पूरा कर रही है. सरकार का मकसद यह है कि त्योहारों के समय किसी भी गरीब परिवार को रसोई गैस की चिंता न करनी पड़े और वे भी खुशी के साथ त्योहार मना सकें.

किन्हें नहीं मिलेगा लाभ?

हालांकि, इस योजना का लाभ सभी को नहीं मिलेगा. जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है या जो EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) की श्रेणी में नहीं आते, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे. इसके अलावा, सरकारी कर्मचारी और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी भी इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे.

कुल मिलाकर, यह योजना दिल्ली के गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए एक बड़ी मदद साबित हो सकती है. बढ़ती महंगाई के दौर में गैस सिलेंडर पर मिलने वाली यह राहत त्योहारों की खुशियों को और बढ़ाने का काम करेगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
LPG Cylinder News, Delhi, Utility News
Get App for Better Experience
Install Now