आप भूल गए हैं अपना EPFO UAN नंबर तो आधार-PAN के इस्तेमाल से मिल सकता है वापस, जानें आसान स्टेप्स

एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (EPF) सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए भारत में सबसे लोकप्रिय लॉन्ग-टर्म रिटायरमेंट सेविंग स्कीम में से एक है. हालांकि सैलरी पाने वाले ज़्यादातर लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) की ज़रूरत शायद ही कभी होती है, लेकिन PF बैलेंस चेक करने, अकाउंट ट्रांसफर करने, KYC डिटेल्स अपडेट करने या पैसे निकालने का क्लेम करना चाहते हैं तो आपके पास UAN नंबर होना बेहद ही जरूरी है. आप बिना UAN नंबर के EPF से जुड़ी किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे.

क्या होता है UAN नंबर

यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक खास 12-अंकों का नंबर है, जो EPFO ​​हर सैलरी पाने वाले कर्मचारी को देता है. कर्मचारी की नौकरी बदलने पर भी UAN पूरे करियर के दौरान एक जैसा ही रहता है. जब भी कोई एम्प्लॉयर नया PF अकाउंट बनाता है, तो ऐसे सभी अकाउंट एक ही UAN से लिंक हो जाते हैं, जिससे प्रोविडेंट फंड की बचत को मैनेज करना आसान हो जाता है.

कैसे मिलेगा खोया हुआ EPFO UAN नंबर



अगर आप अपना UAN भूल गए हैं, तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइज़ेशन (EPFO) आपको अपने ऑफिशियल मेंबर पोर्टल या सरकार के UMANG मोबाइल ऐप के ज़रिए इसे वापस पाने की सुविधा देता है. इसके लिए आप आधार, PAN या अपनी PF मेंबर ID जैसी जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं.

EPFO पोर्टल के ज़रिए अपना UAN कैसे निकालें

अगर आपका मोबाइल नंबर आपके EPF अकाउंट से जुड़ा है, तो आप कुछ आसान स्टेप्स में अपना UAN वापस पा सकते हैं. इसके लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने हैं.

स्टेप 1: EPFO ​​मेंबर पोर्टल पर जाएँ और “Know Your UAN” पर क्लिक करें.

स्टेप 2: अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालें.

स्टेप 3: अपने मोबाइल पर आए OTP का इस्तेमाल करके अपनी पहचान वेरिफ़ाई करें.

स्टेप 4: अपने EPF अकाउंट से जुड़ी इनमें से कोई भी एक जानकारी दें: PAN, आधार या EPF मेंबर ID.

स्टेप 5: जानकारी वेरिफ़ाई होने के बाद, आपका UAN स्क्रीन पर दिखेगा और SMS के ज़रिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा.

UMANG ऐप पर पुराने PF नंबर का इस्तेमाल करके अपना UAN कैसे पाएं

अगर आपको सिर्फ़ अपना पुराना PF नंबर याद है, तो आप UMANG ऐप के ज़रिए भी UAN वापस पा सकते हैं. इसके लिए भी आपको कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं जिससे UAN नंबर वापस मिल जाएगा.

स्टेप 1: UMANG ऐप खोलें और EPFO ​​सर्च करें.

स्टेप 2: 'Employee Centric Services' चुनें और “Know Your UAN” पर टैप करें.

स्टेप 3: अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा डालें, फिर OTP का इस्तेमाल करके वेरिफ़ाई करें.

स्टेप 4: पहचान वाली स्क्रीन पर, 'Member ID' चुनें.

स्टेप 5: अपना पुराना PF नंबर (Member ID), EPFO ​​रिकॉर्ड के अनुसार अपना नाम और अपनी जन्मतिथि डालें.

स्टेप 6: 'Show My UAN' पर क्लिक करें.

स्टेप 7: आपका UAN स्क्रीन पर दिखेगा और SMS के ज़रिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा.

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