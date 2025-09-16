विज्ञापन
Flipkart Big Billion Days sale 2025: आईफोन खरीदने का सुनहरा मौका! iPhone 16 और 16 Pro पर धमाकेदार डिस्काउंट

Flipkart Big Billion Days Sale 2025 :अक्सर ऐसा होता है कि सेल शुरू होने के कुछ घंटों बाद ही स्टॉक खत्म हो जाता है या कीमतें बदल जाती हैं. इसलिए अगर आप iPhone खरीदने का सोच रहे हैं तो इस बार का मौका बिल्कुल मिस न करें.

Flipkart Big Billion Days Sale iPhone Deals: फ्लिपकार्ट ने आईफोन 16 सीरीज के जबरदस्त ऑफर्स का ऐलान कर दिया है, जिन्हें देखकर खरीदारों का क्रेज और बढ़ गया है.
फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल 2025 (Flipkart Big Billion Days Sale 2025 ) शुरू होने वाली है और इस बार आईफोन खरीदने वालों के लिए बड़ा सरप्राइज है. यह सेल 23 सितंबर से शुरू होगी, जबकि फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर्स के लिए यह 22 सितंबर से ही ओपन हो जाएगी. हर साल की तरह इस बार भी सबसे ज्यादा चर्चा स्मार्टफोन डील्स को लेकर है.

आईफोन 16 की खरीद पर शानदार डील

बिग बिलियन डेज सेल में आईफोन 16 की शुरुआती कीमत ₹51,999 होगी.आईफोन 16 में 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 1600 निट्स ब्राइटनेस और सेरामिक शील्ड प्रोटेक्शन दिया गया है. इसमें A18 प्रोसेसर और 8GB रैम है, जो Apple Intelligence फीचर्स को आसानी से चलाता है. कैमरा सेटअप में 48MP का मेन कैमरा, 12MP अल्ट्रा-वाइड लेंस और 2x टेलीफोटो ज़ूम मिलता है. फ्रंट में 12MP का ट्रूडेप्थ कैमरा दिया गया है

आईफोन 16 प्रो और प्रो मैक्स पर भारी छूट

इस बार की सेल में सबसे ज्यादा क्रेज आईफोन 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स को लेकर है.बिग बिलियन डेज में इनकी कीमत भी कम कर दी गई है. आईफोन 16 प्रो की शुरुआती कीमत ₹69,999 और प्रो मैक्स की कीमत ₹89,999 होगी. ये दोनों फोन 2024 की Apple लाइनअप के फ्लैगशिप मॉडल्स हैं और इनमें आने वाले कई सालों तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी मिलते रहेंगे.

आईफोन 16 प्रो में 6.3 इंच और प्रो मैक्स में 6.9 इंच का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले मिलता है. दोनों में HDR10 सपोर्ट, 120Hz रिफ्रेश रेट और 1600 निट्स पीक ब्राइटनेस दी गई है. इनमें A18 Pro चिपसेट है, जो 16-कोर न्यूरल इंजन के साथ आता है.

कैमरा सेटअप भी काफी दमदार है. इसमें 48MP प्राइमरी सेंसर, 48MP अल्ट्रा-वाइड और 12MP टेलीफोटो लेंस दिया गया है, जिसमें 5x ऑप्टिकल ज़ूम मिलता है. फ्रंट कैमरा 12MP का है.

सेल का ऑफर रहेगा लिमिटेड

फ्लिपकार्ट के ये ऑफर्स सीमित समय के लिए ही होते हैं. अक्सर ऐसा होता है कि सेल शुरू होने के कुछ घंटों बाद ही स्टॉक खत्म हो जाता है या कीमतें बदल जाती हैं. इसलिए अगर आप आईफोन खरीदने का सोच रहे हैं तो इस बार का मौका बिल्कुल मिस न करें. अगर आप आईफोन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए बिग बिलियन डेज सेल में आईफोन 16 प्रो सीरीज एक बेहतरीन डील हो सकता है.
 

