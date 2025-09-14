Flipkart Big Billion Days का उठाएं लाभ और अपने घर मंगवाएं बेस्ट फीचर्स वाले ये Geyser

जैसे-जैसे ठंड के दिन करीब आ रहे हैं, लोगों के घरों में Geyser की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है. सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने और बर्तन साफ़ करने में काफी परेशानी महसूस होती है. ऐसे में गीजर सभी के लिए काफी जरूरी हो गया है. गीजर कुछ ही मिनटों में पानी गर्म कर देता है. गीजर का इस्तेमाल करते समय सुरक्षा सबसे अहम होता है. बिजली के शार्ट सर्किट से बचने के लिए अच्छी क्वालिटी के वायर और सॉकेट का इस्तेमाल करना चाहिए. सबसे ज्यादा जरूरी है बेस्ट फीचर वाला गीजर, जो खतरे को काफी हद तक कम कर देता है.

Flipkart Big Billion Days ला रहा है शानदार फीचर वाले Geysers. सर्दियों के मौसम को देखते हुए इस बार गीजर पर खास ऑफर दिए जा सकते हैं. अब एक अच्छा Geyser खरीदने का हर किसी का सपना आसानी से पूरा हो सकता है. इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह आपको आपके बजट में मिल जाएगा.

Flipkart Big Billion Days में मिलने वाले हैं ये बेस्ट features वाले Geyser

1. Longway Superb 25 L Storage Water Geyser

Longway का यह गीजर आपको बेस्ट क्वालिटी के साथ मिल जाएगा. अब आपको नहाते या बर्तन धोते समय ठंडे पानी से परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. चाहे आप मिडिल क्लास हो या हाई क्लास, आप आसानी से इसे अफोर्ड कर सकते हैं.

फीचर्स:

इसकी स्टोरेज क्षमता 25 L है

यह एक एलिगेंट लुक में डिज़ाइन किया गया है

इसका टेम्‍प्रेचर रेंज 25-65 degree C है

यह एंटी-रस्ट फीचर के साथ मिल रहा है

2. BAJAJ Shield Series New Shakti Geyser

6,299 रुपये में आने वाले इस गीजर की स्टोरेज कैपेसिटी 15 L है. बड़े परिवारों के लिए यह एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है. इसमें मल्‍टीपल सेफ्टी फंक्शन मौजूद हैं, जो इसे और भी ज्यादा बेहतरीन बना रहे हैं.

फीचर्स:

इसके थर्मोस्टेट को अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं

इसका टेम्परेचर रेंज 68 - 75 degree C है

इसकी क्षमता 15 L है

इसका पॉवर कंजम्पशन 2000 W है

3. ACTIVA PREMIUM 3 L Instant Water Geyser

अगर आपका परिवार छोटा है तो, ACTIVA का यह गीजर आपके लिए ही बना है. यह छोटे परिवार और किचन के लिए बेहतरीन है. मिनटों में पानी गर्म करने की अपनी क्षमता के चलते इसे काफी पसंद किया जाता है.

फीचर्स:

स्टोरेज क्षमता 3 L

इसमें पानी काफी जल्दी गर्म हो जाता है

यह स्टेनलेस स्टील से बना है

इसे चलाने के लिए 220v बिजली की आवश्यकता है

4. V-Guard Matteo DG 25 Litre Geyser

V-Guard के इस गीजर में 800 हीटिंग एलिमेंट मौजूद हैं, जिसकी वजह से इसमें काफी लम्बे समय तक पानी गर्म रह सकता है. इसमें एंटी-स्कैलेन्ट फीचर मौजूद है जो इसे और भी ख़ास बनाता है.

फीचर्स:

इसमें पानी गर्म होने में केवल 40 मिनट लगता है

यह ऑटोमैटिक है

इसका पॉवर कंजम्पशन 2000 W है

इसे चलाने के लिए 230 V AC, 50Hz बिजली की आवश्यकता है

5. Hindware Smart Appliances Immedio Plus Geyser

इस गीजर की कीमत मात्र 4,499 रुपये है. इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 10 L है. यह काफी सिंपल और एलिगेंट लुक में डिज़ाइन किया गया है. यह ऑटोमैटिक शट-ऑफ हो जाता है. यह ड्यूरेबल भी है.

फीचर्स:

इसका टेम्परेचर रेंज 35 - 75 degree C है

इसका वॉटर फ्लो रेट 5 L/hr है

इसका हीटिंग एलिमेंट कॉपर का है

इसका बॉडी मेटल से बनी है

सर्दियां शुरू होने से पहले अगर आप गीजर खरीदने का सोच रहे हैं, तो Flipkart Big Billion Days 2025 आपके लिए सुनहरा मौका साबित सो सकता है. भारी छूट, बैंक ऑफर्स और आसान EMI विकल्पों के कारण कस्‍टमर कम बजट में प्रीमियम ब्रांड का गीजर घर ला सकते हैं. Flipkart से गीजर की खरीदारी करना आपके समय की बचत तो करेंगे ही साथ ही यहां आपको आपकी सुविधा के अनुसार एक से बढ़कर एक बढ़िया क्वालिटी वाले गीजर मिल जाएंगे.