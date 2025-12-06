इंडिगो संकट के बीच हवाई किराये में कल से आज तक कितनी राहत मिली है? कैपिंग से और कम होगा किराया 

पायलट और क्रू मेंबर की कमी के चलते पैदा हुई इंडिगो क्राइसिस के बीच हवाई किराया आसमान छू रहा है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किराये में भारी बढ़ोतरी नहीं करने को कहा था, इसके बावजूद पूरी राहत नहीं मिली. ऐसे में केंद्र ने कैपिंग पॉलिसी लागू कर दी. सिविल एविएशन मिनिस्‍ट्री ने शनिवार की दोपहर सभी प्रभावित रूटों पर किराया सीमा (फेयर कैप) लागू कर दी है. अवसरवादी कीमतों में बढ़ोतरी से यात्रियों को बचाने के लिए ये कदम उठाया गया है. इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिलेशन के चलते 5 दिसंबर को जब स्थिति बद से बदतर होने लगी तो इस बीच कुछ रूट्स में किराया 10 गुना से ज्‍यादा बढ़ गया था. दिल्‍ली-बेंगलुरु, कोलकाता-मुंबई और मुंबई-भुवनेश्‍वर जैसे कई रूट्स में हवाई किराया 1 लाख रुपये के करीब पहुंच गया था, जो कि विदेश यात्रा से भी महंगा था. हालांकि शनिवार को इसमें थोड़ी कमी आई.

5 दिसंबर की तुलना में कम हुआ किराया

देश की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो में चल रहे परिचालन संकट और बड़े पैमाने पर उड़ानों के कैंसिलेशन के बाद आसमान छू रहे हवाई किराए में अब गिरावट के शुरुआती संकेत मिलने लगे हैं. जहां 5 दिसंबर को कई रूट्स पर टिकट का मूल्य सामान्य से 5 से 6 गुना अधिक था, वहीं 6 और 7 दिसंबर के लिए चुनिंदा रूट्स पर किराए में कमी दर्ज की गई है.

इन रूट्स पर बड़ा उतार-चढ़ाव

पांच दिसंबर को जहां दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से पटना के लिए कोई सीधी फ्लाइट उपलब्ध नहीं थी और बेंगलुरु से पटना का एक टिकट 72,000 रुपये तक में बिका था. आज 6 दिसंबर, शनिवार और 7 दिसंबर, रविवार को स्थिति में सुधार दिख रहा है.

दिल्ली-पटना रूट: 6 दिसंबर के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइसजेट का किराया 24,999 से 40,483 के बीच दिख रहा है, जबकि 7 दिसंबर को एयर इंडिया की तीन फ्लाइट का किराया घटकर 17,273 रुपये तक दिखा रहा है.

6 दिसंबर के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइसजेट का किराया 24,999 से 40,483 के बीच दिख रहा है, जबकि 7 दिसंबर को एयर इंडिया की तीन फ्लाइट का किराया घटकर 17,273 रुपये तक दिखा रहा है. पटना से दिल्ली के लिए 6 दिसंबर को इंडिगो की 5 फ्लाइट 19,000 रुपये से 25,000 रुपये के बीच बुक हो रही हैं, जो 5 दिसंबर की तुलना में नियंत्रण में दिख रही हैं. 6 और 7 दिसंबर के लिए पटना से दिल्ली का किराया 11,032 से 21,316 रुपये के बीच दर्ज किया गया है, जो शुरुआती संकट के दिनों की तुलना में काफी कम है.

मुंबई-पटना रूट: 6 दिसंबर के लिए स्पाइसजेट की सीधी सेवा 36,333 रुपये पर उपलब्ध है. 7 दिसंबर को सीधी सेवा का किराया और घटकर 21,109 रुपये पर आ गया है, जबकि एक स्टॉप के साथ यह 42,347 रुपये से 86,733 रुपये तक चल रहा है.

6 दिसंबर के लिए स्पाइसजेट की सीधी सेवा 36,333 रुपये पर उपलब्ध है. 7 दिसंबर को सीधी सेवा का किराया और घटकर 21,109 रुपये पर आ गया है, जबकि एक स्टॉप के साथ यह 42,347 रुपये से 86,733 रुपये तक चल रहा है. बेंगलुरु-पटना रूट: 6 दिसंबर को इंडिगो की सीधी सेवा 11,280 रुपये और 23,040 रुपये में उपलब्ध दिख रही है, जबकि 5 दिसंबर को यह 72,000 रुपये के पार चला गया था. 7 दिसंबर को एयर इंडिया एक्सप्रेस की सीधी सेवा 24,999 रुपये पर है.

6 दिसंबर को इंडिगो की सीधी सेवा 11,280 रुपये और 23,040 रुपये में उपलब्ध दिख रही है, जबकि 5 दिसंबर को यह 72,000 रुपये के पार चला गया था. 7 दिसंबर को एयर इंडिया एक्सप्रेस की सीधी सेवा 24,999 रुपये पर है. दिल्‍ली-मुंबई से दरभंगा रूट: 6 और 7 दिसंबर को दिल्ली से दरभंगा का किराया 18,785 से 24,105 रुपये के बीच चल रहा है, जबकि एक स्टॉप के साथ यह 51,000 से 71,000 रुपये के बीच है. मुंबई और बेंगलुरु से दरभंगा का किराया भी 23,000 से 70,000 रुपये के बीच दर्ज किया गया है, जो 5 दिसंबर के 64,000 के उच्च स्तर से कुछ राहत की ओर इशारा करता है.

किराये में कमी, लेकिन अभी भी ज्‍यादा

दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे महानगरों को जोड़ने वाले मुख्य रूट्स पर भी अधिकतम किराए में मामूली नरमी आई है, हालांकि ये अब भी सामान्य स्तर से बहुत ऊपर हैं. दिल्ली-मुंबई के बीच 6 और 7 दिसंबर को किराया 27,760 रुपये से 49,880 रुपये के बीच रहा है.

मुंबई-दिल्ली रूट में किराया 21,268 से 46,899 रुपये, जबकि दिल्ली-बेंगलुरु रूट अभी भी सबसे महंगा बना हुआ है, जिसका किराया 43,354 से शुरू होकर 92,669 रुपये तक जा रहा है. दिल्ली-कोलकाता और दिल्ली-हैदराबाद रूट का भी कुछ ऐसा ही हाल है.

किराये में आंशिक कमी के बावजूद किराया ऊंचा बना हुआ है, जिसे देखते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कैंपिंग लागू कर दी है. अब एयरलाइन कंपनियां मनमाना किराया नहीं वसूल पाएंगी.