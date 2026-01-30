New Rules: 1 फरवरी से लागू होंगे ये बड़े बदलाव, शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब और घर के बजट तक पड़ेगा सीधा असर

Febraury Rule Change: जनवरी खत्म होते ही फरवरी का महीना शुरू होने वाला है और इस बार फरवरी की शुरुआत आम लोगों के लिए बेहद खास रहने वाली है. 1 फरवरी 2026 को जहां एक तरफ देश का आम बजट पेश होगा, वहीं दूसरी तरफ रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई बड़े नियम भी बदल जाएंगे. इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब, घर के खर्च, टैक्स प्लानिंग, निवेश और रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ेगा.

गैस सिलेंडर से लेकर सिगरेट, शेयर बाजार से लेकर किसानों और सरकारी कर्मचारियों तक, हर किसी के लिए कुछ न कुछ बड़ा बदलने वाला है. ऐसे में जानना जरूरी है कि 1 फरवरी से आखिर क्या-क्या बदलने वाला है और इसका असर आपकी जेब के साथ-साथ जिंदगी पर कैसे पड़ेगा.

1 फरवरी को पेश होगा बजट 2026

1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आम बजट पेश करेंगी. यह उनका लगातार नौवां बजट होगा. इस बजट को लेकर सैलरीड लोगों, टैक्सपेयर्स, किसानों और निवेशकों की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं. खास तौर पर इनकम टैक्स को लेकर लोग साफ और आसान नियमों की उम्मीद कर रहे हैं. पहले से लागू न्यू टैक्स रिजीम में 12.75 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन अब लोग यह जानना चाहते हैं कि पुराने और नए टैक्स सिस्टम में क्या फर्क रहेगा और कौन सा ज्यादा फायदेमंद होगा.

बजट में इनकम टैक्स में राहत की उम्मीदें

बजट 2026 में इनकम टैक्स से जुड़े नियमों पर खास फोकस रहने की उम्मीद है. नौकरीपेशा लोग चाहते हैं कि नई टैक्स रिजीम में भी NPS, हेल्थ इंश्योरेंस और होम लोन जैसे खर्चों पर टैक्स छूट मिले. इसके साथ ही टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया और आसान हो, ताकि आम लोग बिना किसी परेशानी के अपना रिटर्न फाइल कर सकें. कैपिटल गेन टैक्स के साथ टैक्स छूट को लेकर भी बजट से साफ तस्वीर सामने आने की उम्मीद है.

1 फरवरी को बजट के दिन खुला रहेगा शेयर बाजार

अगर आप शेयर बाजार में निवेश या ट्रेडिंग करते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. 1 फरवरी 2026 को बजट रविवार के दिन पेश किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद NSE और BSE दोनों खुले रहेंगे. एक्सचेंज की तरफ से साफ कर दिया गया है कि बाजार अपने सामान्य समय पर खुलेगा. सुबह 9 बजकर 15 मिनट से लेकर दोपहर 3 बजकर 30 मिनट तक ट्रेडिंग होगी. बजट सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा, जिससे बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.

LPG सिलेंडर की नई कीमतें होंगी लागू

हर महीने की तरह 1 फरवरी को भी LPG सिलेंडर की नई कीमतें जारी की जाएंगी. ऑयल कंपनियां घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के नए रेट तय करेंगी. लंबे समय से 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखने को मिल रहा है. पिछले महीने भी इसकी कीमत में 14.50 रुपये की कटौती की गई थी. अब 1 फरवरी को नई कीमतें आने के बाद यह साफ होगा कि रसोई का बजट हल्का होगा या भारी.

CNG, PNG और ATF के दाम भी बदलेंगे

LPG की तरह ही CNG, PNG और हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतों में भी बदलाव किया जाएगा. 1 फरवरी से नए रेट लागू होंगे. अगर CNG और PNG के दाम बढ़ते हैं तो इसका असर सीधे सफर और घर के खर्च पर पड़ेगा. वहीं ATF के दाम बदलने से हवाई टिकट महंगे या सस्ते हो सकते हैं.

पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू होंगे महंगे

1 फरवरी से पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू का इस्तेमाल करने वालों को बड़ा झटका लग सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इन उत्पादों पर ज्यादा टैक्स लगाने जा रही है. GST के अलावा इन पर अलग से उत्पाद शुल्क और उपकर लगाया जाएगा. इसके साथ ही पान मसाला पर हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा अतिरिक्त टैक्स भी लगेगा. इससे साफ है कि आने वाले दिनों में ये चीजें और महंगी हो सकती हैं.

फरवरी में 10 दिन बैंक की छुट्टियां

फरवरी की शुरुआत छुट्टी के साथ होगी. RBI की जारी लिस्ट के मुताबिक फरवरी 2026 में करीब 10 दिन बैंक बंद रहेंगे. इसमें साप्ताहिक छुट्टियों के अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती जैसे खास दिन भी शामिल हैं. अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करना है तो पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें.

PM किसान की 22वीं किस्त पर नजर

बजट 2026 से किसानों को भी बड़ी उम्मीदें हैं. बढ़ती खेती लागत के बीच किसान चाहते हैं कि पीएम किसान योजना की सालाना 6000 रुपये की राशि बढ़ाई जाए. हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. पुराने पैटर्न को देखें तो हर चार महीने में किस्त जारी होती है. ऐसे में माना जा रहा है कि 22वीं किस्त फरवरी 2026 के आखिरी हफ्ते में आ सकती है. बजट से पहले इसके आने की संभावना कम मानी जा रही है.

8वें वेतन आयोग को लेकर हलचल तेज

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्श के लिए फरवरी का महीना काफी अहम हो सकता है. कर्मचारी संगठनों की एक बड़ी बैठक 25 फरवरी को होने वाली है. इसमें 8वें वेतन आयोग के गठन और फिटमेंट फैक्टर 3.0 की मांग पर चर्चा होगी. अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में अच्छा इजाफा हो सकता है. फिलहाल फिटमेंट फैक्टर 2.57 है.

अप्रैल से लागू होगा नया इनकम टैक्स एक्ट

सरकार अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स कानून लागू करने जा रही है. इसके तहत पुराने 1961 वाले कानून की जगह नया कानून आएगा. नए कानून में सेक्शन और चैप्टर की संख्या कम की गई है, ताकि नियम आसान और साफ हों. साथ ही नए टैक्स रिटर्न फॉर्म भी जनवरी 2026 तक जारी किए जाएंगे, जिससे रिटर्न भरना पहले से ज्यादा आसान हो सके.

इन बदलावों का आपकी जेब पर क्या होगा असर?

1 फरवरी 2026 से शुरू होने वाले बदलाव सीधे आम आदमी की जेब, खर्च और प्लानिंग से जुड़े हैं. बजट, टैक्स, गैस,निवेश और सरकारी योजनाएं, हर मोर्चे पर कुछ न कुछ नया देखने को मिलेगा. ऐसे में जरूरी है कि आप इन बदलावों की जानकारी पहले से रखें, ताकि सही फैसला समय पर लिया जा सके.