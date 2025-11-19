Banks FD Rates: आज भी एक बड़ा वर्ग FD यानी फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट को निवेश का सुरक्षित विकल्‍प मानता है. शेयर मार्केट में चल रहे उतार-चढ़ाव के बीच बहुत सारे लोग बाजार में दांव लगाना बड़ा रिस्‍क मानते हैं. ऐसे में लोग फिक्‍स डिपॉजिट के लिए बैंकों की ओर रुख करते हैं. अलग-अलग बैंक फिक्‍स डिपॉजिट में पैसे लगाने पर अलग-अलग दरों से ब्‍याज (Fix Deposits Interest Rates) देते हैं. सामान्‍य लोगों के लिए दरें तय रहती हैं, जबकि सीनियर सिटिजन यानी 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को सामान्‍य की तुलना में थोड़ा ज्‍यादा ब्याज दिया जाता है.

आम तौर पर लंबी अवधि की FD पर ब्याज दर ज्यादा होती है और फायदा भी लंबी अवधि में ही मिलता है. अलग-अलग बैंक अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए समय-समय पर ब्‍याज दरों में बढ़ोतरी भी करते हैं. मौजूदा समय में कुछ बैंक 7% या इससे भी ज्‍यादा ब्‍याज दे रहे हैं.

कौन-सा बैंक कितना ब्‍याज दे रहे हैं?

ज्यादातर बैंकों ने विशेष अवधि वाली योजनाओं में स्पेशल रेट ऑफर की है, जिससे निवेशक अपनी जरूरत और लक्ष्यों के अनुसार स्कीम चुन सकते हैं. नीचे दिए गए चार्ट पर नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा कि सबसे ज्‍यादा ब्याज पंजाब नेशनल बैंक (7.10%) दे रहा है. वहीं फेडरल बैंक वरिष्ठ नागरिकों को 7.20% ब्‍याज दे रहा है. बता दें कि अध‍िकतर बैंकों में वरिष्ठ नागरिक दर का अंतर 0.50% से 0.75% तक होता है, जिससे उनकी मासिक आय थोड़ी और बढ़ जाती है.

कितने दिन में डबल हो जाएंगे पैसे?

एचडीएफसी बैंक की 6.60% दर के अनुसार, 10 साल में पैसे करीब-करीब डबल हो जाएंगे. 1 लाख रुपये लगाने पर आपको 1.90 लाख रुपये मिलेंगे. वहीं, आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) और कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) में भी पैसे डबल होने में करीब 10 साल ही लगेंगे. वहीं फेडरल बैंक (Federal Bank) में 10 साल में सीनियर सिटिजन ने अगर 1 लाख रुपये लगाए तो उन्‍हें 10 साल में 2,03,000 रुपये मिलेंगे.

बता दें कि वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त ब्याज देना, उनकी बचत को सुरक्षित और फायदेमंद बनाता है. सामान्‍य एफडी और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) में ब्याज दरों की होड़ से ये साफ दिखता है कि ग्राहक, खासतौर से वरिष्ठ नागरिक, अपनी राशि इन योजनाओं में लगाने के लिए बड़ा वर्ग बन चुके हैं.