FD Interest Rate: केंद्रीय बैंक RBI ने रेपो रेट में इस साल 1.25 फीसदी की कटौती की है, जिसका फायदा आम लोगों को मिला है. इसी महीने मॉनिटरी पॉलिसी की मीटिंग में आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस प्‍वाइंट की कटौती की, जिसके बाद कई बैंकों ने रेपो रेट लिंक्‍ड लोन की ब्‍याज दर कम कर दी. होम लोन से लेकर कार लोन और पर्सनल लोन तक के मौजूदा और नए कर्जदारों के लिए लोन सस्‍ता हो गया है. देश के सबसे बड़े बैंक SBI यानी भारतीय स्‍टेट बैंक ने भी लोन सस्‍ता कर दिया है. ये तो राहत भरी बात है, लेकिन इसके उलट भी एक खबर है, जो बैंकों में एफडी करने वाले ग्राहकों को थोड़ा निराश कर सकती है.

दरअसल, SBI ने रिजर्व बैंक की पॉलिसी रेट में कटौती के बाद अपनी लेंडिंग रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी की है. ताजा कटौती के बाद SBI का एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड रेट (EBLR) 7.90 फीसदी हो गया है. इससे लोन सस्‍ता होने वाला है. लेकिन दरों में कटौती के चलते बैंक ने FD यानी फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट पर भी ब्‍याज दर कम कर दिए हैं. अलग-अलग अवधि के लिए FD पर SBI ने ब्याज दरें घटा दी है.

कितने दिन की FD पर कितना मिलेगा ब्‍याज?

SBI ने 2 साल से ज्‍यादा अवधि और 3 साल से कम अवधि के लिए डिपॉजिट रेट में 5 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर दी है. इन पर अब 6.45 फीसदी की बजाय 6.40 फीसदी की दर से ब्‍याज मिलेगा.

'444 दिन' की स्‍पेशल अवधि वाली FD 'अमृत वृष्टि' की ब्याज दर में 15 बेसिस प्‍वाइंट्स की कटौती की गई है. इन पर अब 6.60% की बजाय 6.45% की दर से ब्‍याज मिलेगा.

SBI ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) में भी सभी कैटेगरी में 5 बेसिस प्‍वाइंट्स की कटौती की है, जिससे एक साल का MCLR मौजूदा 8.75 प्रतिशत के मुकाबले 8.70 प्रतिशत होगा.

समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, SBI की नई दरें 15 दिसंबर, सोमवार से लागू होंगी.