नौकरी छूटने पर क्या PF अकाउंट हो जाता है बंद? जानिए कितने समय तक मिलता है ब्याज, वरना फंस जाएगा पैसा

अगर आपने हाल ही में नौकरी छोड़ी है या नई जॉब जॉइन करने से पहले ब्रेक लिया है, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है. कई लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या नौकरी छोड़ने पर उनका PF अकाउंट बंद हो जाता है या फिर उस पर ब्याज मिलना रुक जाता है. EPFO (Employees' Provident Fund Organisation) ने इसको लेकर नियम बनाए हुए हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में...

PF अकाउंट क्या है और क्यों जरूरी है?

हर सैलरीड कर्मचारी का PF अकाउंट होता है, जिसे EPFO मैनेज करता है. इसमें हर महीने आपकी बेसिक सैलरी का 12 फीसदी हिस्सा जमा होता है और उतना ही हिस्सा कंपनी की तरफ से भी जोड़ा जाता है. यानी हर महीने आपकी सैलरी से एक तय रकम आपकी सेविंग के रूप में PF अकाउंट में जाती रहती है. यही फंड आगे चलकर आपकी रिटायरमेंट और पेंशन की लाइफलाइन बनता है.

PF अकाउंट नहीं होगा बंद

EPFO के नियमों के मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है या उसकी नौकरी चली जाती है, तब भी उसका PF अकाउंट एक्टिव रहता है. जब तक आपके अकाउंट में पैसा जमा है और आपकी उम्र 58 साल से कम है, तब तक हर साल ब्याज मिलता रहेगा.

यानि कि आपका पैसा रुकता नहीं है, बल्कि साल-दर-साल बढ़ता रहता है. यह ब्याज तब तक मिलता है जब तक आपका अकाउंट इनएक्टिव नहीं माना जाता.

EPFO कितने समय तक देता है ब्याज?

EPFO के नियमों के अनुसार, अगर तीन साल तक आपके PF अकाउंट में कोई नया योगदान (contribution) नहीं आता है, तो अकाउंट “इनऑपरेटिव” हो जाता है. इसका मतलब यह हुआ कि नौकरी छोड़ने के बाद तीन साल तक ब्याज मिलता रहेगा, लेकिन अगर इस दौरान कोई नई जॉब नहीं की और योगदान नहीं हुआ, तो चौथे साल से ब्याज बंद हो जाएगा.

उदाहरण के तौर पर, अगर किसी ने में नवंबर 2025 में नौकरी छोड़ी है और उसके बाद किसी नई कंपनी में योगदान नहीं हुआ, तो उसे नवंबर 2028 तक ब्याज मिलेगा. इसके बाद ब्याज मिलना बंद हो जाएगा.हालांकि, यह जरूरी है समझना कि ब्याज रुकने का मतलब आपका पैसा खत्म होना नहीं है. जो रकम पहले से जमा है और जो ब्याज अब तक जुड़ा है, वो सुरक्षित रहता है.

58 की उम्र के बाद क्यों रुक जाता है ब्याज?

EPFO के नियम के मुताबिक, जैसे ही व्यक्ति की उम्र 58 साल होती है, उस पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है. सरकार इसे रिटायरमेंट की उम्र मानती है और यह मानकर चलती है कि व्यक्ति अब अपनी PF सेविंग निकाल लेगा. अगर कोई व्यक्ति 58 के बाद भी पैसा खाते में रखता है, तो उसे उस पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं मिलेगा.

इसलिए एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि रिटायरमेंट के बाद अपना PF पैसा निकाल लेना या पेंशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना ही समझदारी है.

अगर नौकरी छूट गई है तो क्या करें?

अगर आपकी नौकरी चली गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है. PF का पैसा आपका है और उस पर ब्याज भी मिलेगा. अगर आप लंबे समय तक बेरोजगार हैं, तो आप चाहें तो अपने PF अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं या फिर जब नई नौकरी मिले तो उसे उसी UAN के जरिए ट्रांसफर कर सकते हैं.

अब सरकार ने PF नियमों में बड़ा बदलाव भी किया है . बेरोजगारी की स्थिति में आप अपने PF बैलेंस का 75 फीसदी हिस्सा तुरंत निकाल सकते हैं. बाकी 25 फीसदी रकम आप एक साल बाद निकाल सकते हैं.

EPS फंड के लिए नया नियम

EPFO के नए प्रावधानों के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक बेरोजगार रहता है, तो अब वह अपनी पेंशन (EPS) की रकम 2 महीने बाद नहीं, बल्कि 36 महीने बाद निकाल सकेगा. सरकार का कहना है कि यह कदम लोगों की लॉन्ग-टर्म सोशल सिक्योरिटी यानी भविष्य की पेंशन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है.

PF अकाउंट ट्रांसफर करना है सबसे बेहतर तरीका

अगर आप नई नौकरी में जा रहे हैं तो PF अकाउंट को ट्रांसफर करना सबसे सही कदम है. UAN पोर्टल पर कुछ क्लिक में आप अपना PF बैलेंस नई कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं. इससे आपका ब्याज भी लगातार जुड़ता रहेगा और रिटायरमेंट पर एक बड़ी रकम तैयार होगी.

लंबे समय तक अकाउंट इनएक्टिव रहने से क्या दिक्कतें होती हैं?

अगर PF अकाउंट लंबे समय तक इनएक्टिव रहता है, तो न सिर्फ ब्याज रुक जाता है, बल्कि आगे चलकर अकाउंट ट्रैक करना भी मुश्किल हो जाता है. पुराने मोबाइल नंबर या बैंक डिटेल बदल जाने से OTP और क्लेम प्रोसेस में दिक्कत आती है. साथ ही, अगर नॉमिनी अपडेट नहीं है, तो पैसे निकालने में और परेशानी हो सकती है. इसलिए अगर आपने जॉब बदली है या फिलहाल काम नहीं कर रहे हैं, तो या तो PF को ट्रांसफर कर लें या फिर विड्रॉल कर लें.