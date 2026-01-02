PF KYC Aleart: बिना केवाईसी अटक सकता है आपके पीएफ का पैसा, आज ही निपटा लें यह जरूरी काम

PF KYC Aleart: अगर आप नौकरीपेशा में हैं और आपकी सैलरी का एक हिस्सा पीएफ (PF) में कटता है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए कुछ खास अकाउंट्स के लिए KYC (Know Your Customer) को अनिवार्य कर दिया है. अगर आपने समय रहते अपनी जानकारी अपडेट नहीं की, तो भविष्य में पीएफ निकालने या पेंशन पाने में आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

क्यों जरूरी है KYC?

ईपीएफओ के अनुसार कई पीएफ खातों में आधार, पैन या बैंक डिटेल्स गलत हैं या अपडेटेड नहीं हैं. इसी वजह से पीएफ निकासी में देरी और पैसा अटकने की शिकायतें बढ़ रही थीं. अब सेफ्टी को मजबूत करने के लिए केवाईसी को जरूरी कर दिया गया है, जिससे आपकी मेहनत की कमाई सीधे आपके हाथ में पहुंचे.

किन लोगों के लिए केवाईसी जरूरी

आपका आधार नंबर पीएफ से लिंक नहीं है.

आपका PAN कार्ड वेरीफाइड या अपडेटेड नहीं है.

आपकी बैंक डिटेल्स (IFSC कोड या अकाउंट नंबर) अधूरी या गलत हैं.

KYC न करने पर होंगे ये नुकसान

पीएफ निकालने (Withdrawal) में काफी समय लग सकता है.

नौकरी बदलने पर पुराने पीएफ को नए में ट्रांसफर करना मुश्किल हो जाएगा.

पैन लिंक न होने की कंडीशन में ज्यादा टीडीएस कट सकता है.

रिटायरमेंट के समय पेंशन और बीमा के फायदे मिलने में देरी हो सकती है.

KYC कैसे अपडेट करें?

ईपीएफओ पोर्टल (Unified Member Portal) पर जाएं.

अपना UAN और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें.

'Manage' सेक्शन में जाकर 'KYC' ऑप्शन चुनें.

आधार, पैन और बैंक डिटेल्स भरें और जानकारी को सेव करें.

आज की थोड़ी सी सावधानी आपको कल की बड़ी परेशानी से बचा सकती है. अपना पीएफ खाता सेफ करने के लिए आज ही उसका केवाईसी स्टेटस चेक करें.

