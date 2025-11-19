विज्ञापन
PF अकाउंट में छुपा है 7 लाख का फ्री लाइफ इंश्योरेंस कवर, ज्यादातर लोग नहीं जानते ये बात, ऐसे उठाएं फायदा

EPFO अपने हर सदस्य को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के यह इंश्योरेंस देता है. इंश्योरेंस की राशि तय करते समय कर्मचारी के पिछले 12 महीनों की सैलरी और PF खाते में जमा रकम को आधार माना जाता है.

Employees Deposit Linked Insurance (EDLI) Scheme: इस इंश्योरेंस की सबसे बड़ी खासियत यही है कि कर्मचारी को कोई प्रीमियम नहीं भरना पड़ता.
नई दिल्ली:

EPFO Insurance Rules: अगर आप नौकरी करते हैं और आपके पास PF अकाउंट है, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. हम में से ज्यादातर लोग PF को सिर्फ रिटायरमेंट की बचत मानते हैं. कई लोग इसे पेंशन से जोड़कर देखते हैं. लेकिन PF अकाउंट में एक ऐसा फायदा छिपा है जिसके बारे में अधिकतर लोग जानते ही नहीं और वह है 7 लाख रुपये तक का फ्री लाइफ  इंश्योरेंस.

जी हां, EPFO अपने हर सदस्य को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के यह इंश्योरेंस देता है. यह फायदा अपने आप मिलता है, फिर चाहे आप इसके बारे में जानते हों या नहीं.

PF अकाउंट के साथ अपने आप मिलता है लाइफ कवर

EPFO की तरफ से मिलने वाला यह बेनिफिट  एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) के तहत दिया जाता है. इसका मतलब यह है कि अगर आप EPF में पैसे जमा कर रहे हैं, तो आप अपने आप इस इंश्योरेंस के दायरे में आ जाते हैं.

EDLI को EPF और EPS के बाद तीसरा सबसे बड़ा फायदा माना जाता है, क्योंकि यह बिना किसी प्रीमियम के मिलता है. न तो फॉर्म भरना होता है और न ही कोई अलग से रजिस्ट्रेशन.

कर्मचारी को एक भी रुपया नहीं देना पड़ता

इस इंश्योरेंस की सबसे बड़ी खासियत यही है कि कर्मचारी को कोई प्रीमियम नहीं भरना पड़ता. पूरा खर्च कंपनी उठाती है.कंपनी हर महीने कर्मचारी की सैलरी (बेसिक प्लस डीए) का 0.5 प्रतिशत EDLI स्कीम में जमा करती है. यह कटौती कर्मचारी की सैलरी से नहीं होती. इसलिए PF वाले सभी कर्मचारी बिना कुछ खर्च किए इस इंश्योरेंस का फायदा ले सकते हैं.

कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु पर परिवार को मदद

यह इंश्योरेंस तभी काम आता है जब कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है.

चाहे घटना ऑफिस में हुई हो, घर पर या फिर छुट्टी पर इंश्योरेंस कवर हर स्थिति में एक्टिव रहता है. ऐसे में कर्मचारी के परिवार या नॉमिनी को आर्थिक मदद दी जाती है, ताकि मुश्किल समय में सहारा मिल सके.

कितना मिलता है इंश्योरेंस कवर?

EDLI के तहत मिलने वाली राशि दो हिस्सों में तय होती है:

  • न्यूनतम कवर: 2.5 लाख रुपये
  • अधिकतम कवर: 7 लाख रुपये

इंश्योरेंस की राशि तय करते समय कर्मचारी के पिछले 12 महीनों की सैलरी और PF खाते में जमा रकम को आधार माना जाता है.मतलब, जितनी स्थिर सैलरी और PF में जमा राशि ज्यादा होगी, उतना ज्यादा इंश्योरेंस कवर मिल सकता है.

ज्यादातर लोग इस सुविधा के बारे में नहीं जानते, जबकि यह नौकरीपेशा लोगों के लिए बेहद जरूरी सुरक्षा कवर है. इसलिए अगर आपके परिवार में कोई PF में पैसे जमा करता है, तो उन्हें यह जानकारी जरूर बताएं.

