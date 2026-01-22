सावधान! सालभर में कटे 5 ई-चालान तो सस्पेंड हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, टोल बकाया है तो अटकेंगे ये जरूरी काम

Driving License Suspension Rules 2026: अगर आप भी गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक नियमों को हल्के में लेते हैं, तो अब सावधान हो जाइए. सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर नियमों में बहुत बड़ा बदलाव किया है. नए मोटर वाहन नियमों के मुताबिक, अगर एक साल के भीतर आपके पांच या उससे ज्यादा ई-चालान कटते हैं, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड यानी निलंबित किया जा सकता है.

सरकार का मानना है कि इस सख्त कदम से उन लोगों पर लगाम लगेगी जो बार-बार गलत तरीके से गाड़ी चलाते हैं और सड़क पर दूसरों की जान जोखिम में डालते हैं.

किन गलतियों पर होगा आपका लाइसेंस सस्पेंड?

लाइसेंस रद्द होने का खतरा उन 24 नियमों के दायरे में आता है जो सड़क सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी हैं.

तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना, हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट न लगाना, रेड लाइट जंप करना और क्षमता से ज्यादा सामान लादना जैसी गलतियां इसमें शामिल हैं.

इसके अलावा अगर आप सार्वजनिक जगह पर गलत तरीके से गाड़ी खड़ी करते हैं या किसी सवारी से झगड़ा करते हैं, तो भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है.

नियम बहुत साफ है कि एक जनवरी से शुरू होने वाले किसी भी एक साल के भीतर अगर आपकी पांच गलतियां दर्ज हुईं, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपका लाइसेंस छीन सकती है.

अथॉरिटी को देनी होगी सफाई देने की मोहलत

हालांकि, नियम में एक राहत की बात भी जोड़ी गई है. किसी का भी ड्राइविंग लाइसेंस सीधे रद्द करने से पहले संबंधित विभाग यानी आरटीओ या डीटीओ को उस व्यक्ति को अपनी बात रखने का एक मौका देना होगा. लाइसेंस होल्डर्स को सुनने के बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहले ये कार्रवाई फिजिकल चालान पर होती थी, लेकिन अब ई-चालान के आधार पर ही सीधे कार्रवाई शुरू हो जाएगी. यानी अब बच निकलने का कोई मौका नहीं मिलेगा, इसलिए सुरक्षित ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है.

टोल टैक्स बाकाया है तो गाड़ी से जुड़े काम अटकेंगे

लाइसेंस के साथ-साथ सरकार ने उन लोगों के लिए भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं जो हाईवे पर टोल टैक्स चुकाने में कोताही बरतते हैं. अब अगर आपकी गाड़ी पर पुराना टोल टैक्स बकाया है, तो आपके कई जरूरी सरकारी काम रुक जाएंगे.

नए नियमों के अनुसार, जब तक आप पिछला पूरा टोल नहीं चुका देते, तब तक आपको अपनी गाड़ी के लिए एनओसी (NOC) नहीं मिलेगी. इसका मतलब है कि आप अपनी गाड़ी किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे.

फिटनेस और परमिट पर भी लगेगी रोक

टोल बकाया होने का असर गाड़ी के कागजातों पर भी पड़ेगा. अगर आपने टोल का पैसा नहीं भरा है, तो आपकी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं किया जाएगा. इतना ही नहीं, जो लोग कमर्शियल गाड़ियां चलाते हैं, उन्हें नेशनल परमिट जारी करने पर भी रोक लगा दी जाएगी.

सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर टोल प्लाजा से गाड़ी गुजरी और सिस्टम में पैसा जमा नहीं हुआ, तो उसे बकाया माना जाएगा. ऐसे में अब गाड़ी चलाने से लेकर उसके कागजात दुरुस्त रखने तक, आपको हर नियम का पालन बहुत ही ईमानदारी से करना होगा.