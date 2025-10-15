विज्ञापन
विशेष लिंक

नई कार लेने का है प्लान? ये है सही मौका, धनतेरस-दिवाली पर Maruti, Hyundai, Tata दे रहे शानदार छूट

Diwali Car Discounts: भारत में त्यौहारों का मौसम आ गया है और प्रमुख कार ब्रांडों ने अपनी लोकप्रिय कार लाइनअप पर त्यौहारों के मौसम में छूट और बोनस की घोषणा की है.

Read Time: 2 mins
Share
नई कार लेने का है प्लान? ये है सही मौका, धनतेरस-दिवाली पर Maruti, Hyundai, Tata दे रहे शानदार छूट

Diwali Car Discounts: धनतेरस, दिवाली के मौके पर कई लोग नई गाड़ी लेने का प्लान करते हैं. ऐसे में अगर आप भी अपने परिवार को नई खुशियां देना चाहते हैं तो यह सही समय है. दरअसल कार निर्माता कंपनियां अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए आकर्षक मॉडल-वाइज डिस्काउंट और ऑफर्स पेश कर रही हैं. इन ऑफर्स में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट छूट और स्क्रैपेज प्रॉफिट शामिल हैं.

इस खबर में आपको  मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा, किआ और होंडा की कार पर मिल रहे बड़े ऑफर्स की जानकारी देते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

मारुति सुजुकी

मॉडल वेरिएंटबेनिफिट्स
ऑल्टो K10:पेट्रोल और सीएनजी52,500 रुपये (कैश, एक्सचेंज और स्क्रैपेज ऑफर)
एस-प्रेसोपेट्रोल और सीएनजी47,500 रुपये (पहली बार खरीदारों के लिए)
वैगन आरपेट्रोल और सीएनजी57,500 रुपये (स्पॉट डिस्काउंट और स्क्रैपेज ऑफर)
सेलेरियोपेट्रोल और सीएनजी52,500 रुपये
स्विफ्टMT L, MT V, Z और AGS V/Z ट्रिम्स और सभी CNG48,750 रुपये
ब्रेजासब-4-मीटर एसयूवी35,000 रुपये (एक्सचेंज और स्क्रैपेज)
अर्टिगापेट्रोल और सीएनजी25,000 रुपये
ईकोपेट्रोल और सीएनजी30,500 रुपये
बलेनोडेल्टा एएमटी1,05,000 रुपये
फ्रोंक्सटर्बो88,000 रुपये (नकद 30,000 रुपये + स्क्रैपेज 15,000 रुपये + एक्सेसरीज़ 43,000 रुपये)
Latest and Breaking News on NDTV

टाटा मोटर्स

मॉडल वेरिएंटबेनिफिट्स
टियागोसभी10,000 रुपये नकद + 15,000 रुपये एक्सचेंज
टिगोरसभी15,000 रुपये नकद + 15,000 रुपये एक्सचेंज
पंचसभी5,000 रुपये नकद + 15,000 रुपये एक्सचेंज
नेक्सनसभी10,000 रुपये नकद + 15,000 रुपये एक्सचेंज
कर्वसभी20,000 रुपये नकद + 20,000 रुपये एक्सचेंज
हैरियरफियरलेस एक्स25,000 रुपये नकद + 25,000 रुपये एक्सचेंज
सफारीअकम्प्लीश्ड एक्स25,000 रुपये नकद + 25,000 रुपये एक्सचेंज
अल्ट्रोज फेसलिफ्टकोई छूट नहींकोई छूट नहीं
Latest and Breaking News on NDTV

किया मोटर्स

मॉडल वेरिएंटबेनिफिट्स
सोनेटसभी10,000 रुपये नकद + 20,000 रुपये एक्सचेंज + 15,000 रुपये कॉर्पोरेट
सेल्टोससभी30,000 रुपये नकद + 30,000 रुपये एक्सचेंज + 15,000 रुपये कॉर्पोरेट
साइरोससभी35,000 रुपये नकद + 30,000 रुपये एक्सचेंज + 15,000 रुपये कॉर्पोरेट
कैरेंस क्लैविससभी30,000 रुपये एक्सचेंज + 20,000 रुपये लॉयल्टी + 15,000 रुपये कॉर्पोरेट
कार्निवलसभी1 लाख रुपये का एक्सचेंज + 15,000 रुपये का कॉर्पोरेट
Latest and Breaking News on NDTV

हुंडई मोटर्स

मॉडल वेरिएंटबेनिफिट्स
ग्रैंड i10 निओसपेट्रोल और सीएनजी25,000 रुपये (पेट्रोल) / 30,000 रुपये (सीएनजी) + 25,000 रुपये तक एक्सचेंज + 5,000 रुपये कॉर्पोरेट
ऑरासभी15,000 रुपये + 10,000 रुपये तक एक्सचेंज + 5,000 रुपये कॉर्पोरेट
i20मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक25,000 रुपये तक (MT), 20,000 रुपये (IVT) + 25,000 रुपये तक एक्सचेंज
वेन्यू टर्बोसभी10,000 रुपये नकद + 15,000 रुपये एक्सचेंज
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Diwali Car Discounts, Tata Motors Sales, Maruti Suzuki, Festive Sale, Car Offers
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com