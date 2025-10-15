नई कार लेने का है प्लान? ये है सही मौका, धनतेरस-दिवाली पर Maruti, Hyundai, Tata दे रहे शानदार छूट

Diwali Car Discounts: धनतेरस, दिवाली के मौके पर कई लोग नई गाड़ी लेने का प्लान करते हैं. ऐसे में अगर आप भी अपने परिवार को नई खुशियां देना चाहते हैं तो यह सही समय है. दरअसल कार निर्माता कंपनियां अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए आकर्षक मॉडल-वाइज डिस्काउंट और ऑफर्स पेश कर रही हैं. इन ऑफर्स में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट छूट और स्क्रैपेज प्रॉफिट शामिल हैं.
इस खबर में आपको मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा, किआ और होंडा की कार पर मिल रहे बड़े ऑफर्स की जानकारी देते हैं.
मारुति सुजुकी
|मॉडल
|वेरिएंट
|बेनिफिट्स
|ऑल्टो K10:
|पेट्रोल और सीएनजी
|52,500 रुपये (कैश, एक्सचेंज और स्क्रैपेज ऑफर)
|एस-प्रेसो
|पेट्रोल और सीएनजी
|47,500 रुपये (पहली बार खरीदारों के लिए)
|वैगन आर
|पेट्रोल और सीएनजी
|57,500 रुपये (स्पॉट डिस्काउंट और स्क्रैपेज ऑफर)
|सेलेरियो
|पेट्रोल और सीएनजी
|52,500 रुपये
|स्विफ्ट
|MT L, MT V, Z और AGS V/Z ट्रिम्स और सभी CNG
|48,750 रुपये
|ब्रेजा
|सब-4-मीटर एसयूवी
|35,000 रुपये (एक्सचेंज और स्क्रैपेज)
|अर्टिगा
|पेट्रोल और सीएनजी
|25,000 रुपये
|ईको
|पेट्रोल और सीएनजी
|30,500 रुपये
|बलेनो
|डेल्टा एएमटी
|1,05,000 रुपये
|फ्रोंक्स
|टर्बो
|88,000 रुपये (नकद 30,000 रुपये + स्क्रैपेज 15,000 रुपये + एक्सेसरीज़ 43,000 रुपये)
टाटा मोटर्स
|मॉडल
|वेरिएंट
|बेनिफिट्स
|टियागो
|सभी
|10,000 रुपये नकद + 15,000 रुपये एक्सचेंज
|टिगोर
|सभी
|15,000 रुपये नकद + 15,000 रुपये एक्सचेंज
|पंच
|सभी
|5,000 रुपये नकद + 15,000 रुपये एक्सचेंज
|नेक्सन
|सभी
|10,000 रुपये नकद + 15,000 रुपये एक्सचेंज
|कर्व
|सभी
|20,000 रुपये नकद + 20,000 रुपये एक्सचेंज
|हैरियर
|फियरलेस एक्स
|25,000 रुपये नकद + 25,000 रुपये एक्सचेंज
|सफारी
|अकम्प्लीश्ड एक्स
|25,000 रुपये नकद + 25,000 रुपये एक्सचेंज
|अल्ट्रोज फेसलिफ्ट
|कोई छूट नहीं
|कोई छूट नहीं
किया मोटर्स
|मॉडल
|वेरिएंट
|बेनिफिट्स
|सोनेट
|सभी
|10,000 रुपये नकद + 20,000 रुपये एक्सचेंज + 15,000 रुपये कॉर्पोरेट
|सेल्टोस
|सभी
|30,000 रुपये नकद + 30,000 रुपये एक्सचेंज + 15,000 रुपये कॉर्पोरेट
|साइरोस
|सभी
|35,000 रुपये नकद + 30,000 रुपये एक्सचेंज + 15,000 रुपये कॉर्पोरेट
|कैरेंस क्लैविस
|सभी
|30,000 रुपये एक्सचेंज + 20,000 रुपये लॉयल्टी + 15,000 रुपये कॉर्पोरेट
|कार्निवल
|सभी
|1 लाख रुपये का एक्सचेंज + 15,000 रुपये का कॉर्पोरेट
हुंडई मोटर्स
|मॉडल
|वेरिएंट
|बेनिफिट्स
|ग्रैंड i10 निओस
|पेट्रोल और सीएनजी
|25,000 रुपये (पेट्रोल) / 30,000 रुपये (सीएनजी) + 25,000 रुपये तक एक्सचेंज + 5,000 रुपये कॉर्पोरेट
|ऑरा
|सभी
|15,000 रुपये + 10,000 रुपये तक एक्सचेंज + 5,000 रुपये कॉर्पोरेट
|i20
|मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक
|25,000 रुपये तक (MT), 20,000 रुपये (IVT) + 25,000 रुपये तक एक्सचेंज
|वेन्यू टर्बो
|सभी
|10,000 रुपये नकद + 15,000 रुपये एक्सचेंज