फेस्टिव सेल में ऐसे करें क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल, मुफ्त के फायदों में छिपे हैं बड़े खतरे?

आज के दौर में क्रेडिट कार्ड का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है. ये सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं, बल्कि सुविधा और खतरे के बीच की एक पतली रेखा है. हर फेस्टिव सीजन या ऑनलाइन सेल में 'जीरो इंटरेस्ट EMI' के साथ बंपर रिवॉर्ड पॉइंट्स का लालच हमें खरीदारी के लिए मजबूर करता है. लेकिन क्या ये ऑफर वास्तव में आपकी जेब के दोस्त हैं, या कर्ज के जाल का पहला कदम? इस खबर में आपको बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल कैसे करें और मुफ्त के फायदों में छुपे खतरों से कैसे बचें.

जीरो इंटरेस्ट EMI का क्या है सच

क्रेडिट कार्ड कंपनियां अक्सर आपको 'जीरो इंटरेस्ट' या 'नो-कॉस्ट ईएमआई' पर महंगे गैजेट्स के साथ अप्लायंसेज खरीदने का ऑफर देती हैं. यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें छिपी होती हैं. जैसे-

कंपनी आपसे इंटरेस्ट नहीं लेती, लेकिन प्रोसेसिंग फीस या फाइल चार्ज के तौर पर एक छोटी रकम काट लेती है. नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन पर मर्चेंट अक्सर प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा देते हैं, या फिर आपको मिलने वाले डिस्काउंट को कम कर देते हैं. मतलब ये हुआ कि पैसा आपसे ही लिया जाता है, बस तरीका बदल जाता है. महंगी चीजें आसानी से मिल जाने पर कहीं ना कहीं फाइनेंस को मैनेज करने की आदत खराब होती है, मतलब कभी ऐसे प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिए जाते हैं, जिनकी जरूरत ही नहीं होती है.

रिवॉर्ड पॉइंट इस्तेमाल का क्या है फंडा

क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट, कैशबैक का लालच सबसे बड़ा होता है. अगर इनका इस्तेमाल स्मार्ट तरीके से किया जाए, तो आप सालाना हजारों रुपये बचा सकते हैं. अगर नहीं तो नुकसान भी अच्छा खासा हो सकता है.

कुछ कार्ड फ्लाइट टिकट बुकिंग पर ज्यादा पॉइंट्स देते हैं, जबकि कुछ किराने के सामान पर. इसलिए अपनी खर्च की आदत के अनुसार कार्ड का इस्तेमाल करें. हमेशा पॉइंट्स को उस जगह रिडीम करें जहां आपको सबसे ज्यादा कीमत मिल रही हो. पॉइंट्स का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए करें जो आप वैसे भी खरीदने वाले थे.

कर्ज का जाल से कैसे बचें