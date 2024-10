Diwali 2024: क्या आप क्रेडिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड गिफ्ट में दे सकते हैं? जानिए क्या है बेस्ट ऑप्शन

दिवाली से लेकर हर त्योहारों पर एक-दूसरे को गिफ्ट देने का रिवाज होता है. गिफ्ट लेना और देना हर किसी को अच्छा लगता है. लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल तब आती है जब गिफ्ट चुनने की बारी आती है. मार्केट में गिफ्ट के इतने सारे ऑप्शन मौजूद है कि समझ ही नहीं आता कि गिफ्ट में क्या दें और जब बात परिवार में किसी को गिफ्ट देने की आती है, तब तो ये मुश्किल और बढ़ जाती है कि ऐसा क्या गिफ्ट दें जिसे देखकर आपके अपनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके.

ऐसे में क्रेडिट कार्ड या फिर प्रीपेड कार्ड आपके लिए एक यूनिक गिफ्ट ऑप्शन बन सकता है और क्रेडिट कार्ड गिफ्ट में देने से आपका क्रेडिट स्कोर भी बेहतर हो सकता है.अरे डरिए नहीं इसके लिए आपको अपना क्रेडिट कार्ड देने की जरूरत नहीं है, आप ऐड ऑन क्रेडिट कार्ड गिफ्ट कर सकते हैं. ऐड ऑन क्रेडिट कार्ड पर आमतौर पर वो सभी पर्क मिलते हैं जो आपके क्रेडिट कार्ड पर मिलते हैं. चलिए इन दोनों गिफ्ट ऑप्शन के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं.

ऐड-ऑन कार्ड क्या होता है? (What is an add-on card?)

आपको बता दें कि ज्यादातर बैंक कार्ड होल्डर्स को अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट में पति या पत्नी, बच्चे (18 साल से ऊपर) या माता-पिता को जोड़ने की इजाजत देते हैं. इन्हें ऐड-ऑन कार्ड होल्डर्स के तौर पर जाना जाता है, जिन्हें एक अलग क्रेडिट कार्ड मिलता है जो प्राइमरी कार्ड होल्डर के अकाउंट से जुड़ा होता है.

चलिए अब जानते हैं ऐड-ऑन कार्ड (add-on cards) के खास फीचर्स क्या हैं:

ऐड-ऑन कार्ड से जितने भी ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, उन सभी के लिए प्राइमरी कार्ड होल्डर रिस्पॉन्सिबल होता है. यानी आपके परिवार का कोई सदस्य ऐड-ऑन कार्ड से जो भी खरीदारी करेगा. वो अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड बिल में ही जुड़कर आएगा.

क्रेडिट लिमिट प्राइमरी और ऐड-ऑन कार्ड के बीच शेयर की जाती है. जैसे अगर आपके कार्ड की क्रेडिट लिमिट 4 लाख है तो ऐड ऑन कार्ड की लिमिट अलग से 4 लाख नहीं होगी. क्रेडिट लिमिट उतनी ही रहेगी दोनों कार्ड को मिलाकर.

ऐड-ऑन कार्ड में आमतौर पर प्राइमरी कार्ड के समान ही बेनिफिट मिलते हैं, जैसे रिवॉर्ड पॉइंट (rewards points), कैशबैक (cashback) और इंश्योरेंस कवरेज (insurance coverage).

ऐड-ऑन क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे करें अप्लाई (How to Apply for an Add-On Credit Card)

एलिजिबिलिटी (Eligibility): आमतौर पर बैंक आपके नजदीकी फैमिली मेंबर को ही ऐड-ऑन कार्ड जारी यानी इश्यू करते हैं. इसलिए पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लें. ताकि यह पता चल सके कि परिवार के जिस व्यक्ति को आप ऐड ऑन क्रेडिट कार्ड गिफ्ट करना चाहते हैं वो इसके लिए एलिजिबल है भी या नहीं.

ऐसे करें आवेदन(Submit an application)

एक बार यह कंफर्म हो जाने पर कि वो व्यक्ति ऐड-ऑन कार्ड के लिए एलिजिबल है, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. बैंक आमतौर पर अपने कस्टमर्स को मोबाइल ऐप, ऑनलाइन बैंकिंग या किसी ब्रांच में जाकर ऐड ऑन कार्ड के लिए अप्लाई करने की सुविधा देते हैं. इसके लिए ऐड-ऑन कार्ड होल्डर का आईडी प्रूफ (ID proof), एड्रेस प्रूफ (address proof) और एक फोटोग्राफ (photograph) जैसे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है. बैंक कभी-कभी प्राइमरी कार्ड होल्डर की एलिजिबिलिटी और क्रेडिट स्कोर के आधार पर प्री-अप्रूव्ड ऐड-ऑन कार्ड (pre-approved add-on cards) भी ऑफर कर सकते हैं, जिससे यह प्रोसेस और आसान हो जाता है.

रिक्वेस्ट अप्रूव होने पर ऐड-ऑन कार्ड होगा जारी ( Add-on card will be issued once the request approved)

एक बार आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाने पर, बैंक आपके द्वारा जोड़े गए व्यक्ति के नाम पर ऐड-ऑन क्रेडिट कार्ड इश्यू कर देगा. ऐड-ऑन कार्ड का इस्तेमाल वो व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कर सकता है लेकिन उसका बिल प्राइमरी कार्ड होल्डर के अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा.

प्रीपेड कार्ड (Prepaid Cards)

प्रीपेड कार्ड भी करीबी दोस्तों या रिश्तेदारों को गिफ्ट में देने का एक अच्छा ऑप्शन है. ये कार्ड प्री-लोडेड बैलेंस के साथ आते हैं, जो उन्हें गिफ्ट करने के लिए एक बढ़िया विकल्प बनाता है. इसके अलावा, क्योंकि यह कार्ड प्री-लोडेड बैलेंस के साथ आते हैं, इसलिए इन पर कोई इंटरेस्ट चार्ज या पेनल्टी का रिस्क नहीं होता है. यानी ज्यादा खर्च होने का कोई खतरा नहीं है. ज्यादातर स्टोर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रीपेड कार्ड एक्सेप्ट किए जाते हैं.

गिफ्ट में देने के लिए प्रीपेड कार्ड कहां से लें? (How to Gift a Prepaid Card?)

प्रीपेड कार्ड गिफ्ट में देने के लिए, आप किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कार्ड खरीद सकते हैं. आप उस कार्ड पर अपनी मर्जी के मुताबिक जो अमाउंट लोड करते हैं वही उसकी खर्च करने की लिमिट बन जाती है. जब तक वो अमाउंट खर्च नहीं होता तब तक उस कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है. प्रीपेड कार्ड फ्लैक्सिबिलिटी, सिक्योरिटी और कैशलेस ट्रांजैक्शन की सुविधा देते हैं जो इन्हें एक बढ़िया गिफ्ट ऑप्शन बनाता है.

ऐड-ऑन कार्ड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देने का एक बहुत बढ़िया तरीका है. लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि आपके द्वारा ऐड-ऑन कार्ड होल्डर के तौर पर किसी को जोड़ने से उस व्यक्ति को अपनी मर्जी के मुताबिक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने की सुविधा तो मिलती है, लेकिन उस कार्ड से जो भी खर्च किया जाता है उसे चुकाने की जिम्मेदारी प्राइमरी कार्ड होल्डर यानी आपकी होगी. इसलिए अगर आप कम्फर्टेबल नहीं हैं, तो प्रीपेड कार्ड का ऑप्शन चुन सकते हैं जो किसी को डेट या क्रेडिट रिस्क के खतरों के बिना पैसा गिफ्ट करने का एक रिस्क-फ्री तरीका है.