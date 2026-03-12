विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

गैस की किल्लत के बीच बढ़ी इंडक्शन चूल्हे की मांग, Zepto-Blinkit पर हुआ 'आउट ऑफ स्टॉक', Amazon ने कही ये बड़ी बात

Surge in Induction Stove Sales: मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने से LPG की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होने की संभावनाओं के बीच देश में इंडक्शन चूल्हे की मांग में तेजी वृद्धि देखने को मिली है. इससे कई शहरों में क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी इंस्टामार्ट पर इंडक्शन चूल्हे 'ऑफ ऑफ स्टॉक' हो गए हैं.

Read Time: 3 mins
Share
गैस की किल्लत के बीच बढ़ी इंडक्शन चूल्हे की मांग, Zepto-Blinkit पर हुआ 'आउट ऑफ स्टॉक', Amazon ने कही ये बड़ी बात
इंडक्शन हुए आउट ऑफ स्टॉक

LPG Gas Shortage: मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने से LPG की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होने की संभावनाओं के बीच देश में इंडक्शन चूल्हे की मांग में तेजी वृद्धि देखने को मिली है. इससे कई शहरों में क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे ब्लिंकिट (Blinkit), जेप्टो (Zepto), स्विगी इंस्टामार्ट (Swiggy Instamart) और बिग बास्केट (Big Basket) पर इंडक्शन चूल्हे 'ऑफ ऑफ स्टॉक' हो गए हैं. 

यह भी पढ़ें: यात्रियों की सुविधा के लिए BMTC ने मेट्रो स्टेशन से चलाई बसें, जानिए क्या रहेंगे रूट और टाइमिंग

    अमेजन पर इंडक्शन चूल्हे की बिक्री में 30 गुना बढ़ोतरी

    आमतौर पर इलेक्ट्रिक इंडक्शन चूल्हे को एलपीजी सिलेंडर का विकल्प माना जाता है और एलपीजी की कमी की संभावना के चलते लोग तेजी से इंडक्शन चूल्हे का उपयोग बढ़ रहे हैं. अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी इंडक्शन चूल्हे के ऑर्डर में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है. अमेजन इंडिया के प्रवक्ता के अनुसार, पिछले दो दिनों में इंडक्शन चूल्हे की बिक्री में 30 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है. प्रवक्ता ने आगे कहा, 'इसी समय, राइस कुकर और इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर की मांग सामान्य से लगभग चार गुना अधिक है, जबकि एयर फ्रायर और मल्टी-यूज केतली की बिक्री लगभग दोगुनी हो गई है.'

    Latest and Breaking News on NDTV

    फ्लिपकार्ट में भी चौगुनी हुई बिक्री

    फ्लिपकार्ट ने भी मांग में भारी वृद्धि की पुष्टि करते हुए कहा कि पिछले कुछ हफ्तों की तुलना में पिछले चार-पांच दिनों में इंडक्शन चूल्हे की बिक्री चौगुनी हो गई है. कंपनी ने बताया कि दिल्ली, कोलकाता और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों जैसे क्षेत्रों में मांग में विशेष रूप से तेजी आई है, जहां उपभोक्ता भविष्य में कीमतों में उतार-चढ़ाव और आपूर्ति की कमी के डर से वैकल्पिक विकल्पों की तलाश कर रहे हैं. 

    गैस की उपलब्धता को लेकर बढ़ी चिंता

    मांग में यह उछाल घरों और छोटे व्यवसायों में खाना पकाने की गैस की उपलब्धता को लेकर बढ़ती चिंता को दर्शाता है. पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष ने LPG और अन्य ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति में व्यवधान की आशंका बढ़ा दी है. साथ ही, तेल विपणन कंपनियों ने कथित तौर पर एलपीजी वितरकों से अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे आवश्यक संस्थानों को आपूर्ति में प्राथमिकता देने का अनुरोध किया है. 

    इस बीच, सरकार ने घरेलू एलपीजी उत्पादन में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि की है और पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच निर्बाध कुकिंग गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण उत्पादन घरेलू उपभोक्ताओं की ओर निर्देशित कर रही है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, सरकार ने 8 मार्च को एक आदेश जारी कर रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल कंपनियों को एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करने का निर्देश दिया. 

    Latest and Breaking News on NDTV
    (इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
    पूरी स्टोरी पढ़ें

    NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

    फॉलो करे:
    LPG Gas Shortage
    Get App for Better Experience
    Install Now