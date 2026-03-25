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दिल्ली में 7 दिन का ट्रैफिक अलर्ट: फिल्म फेस्टिवल के चलते कई रास्तों पर होगा असर, बाहर निकलने से पहले पढ़ लें ये जरूरी जानकारी

Delhi Traffic Advisory: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, ताकि शहर में यातायात सुचारू बना रहे. यह जानकारी ट्रैफिक पुलिस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर भी साझा की है, ताकि आम लोग पहले से सतर्क रह सकें. आइए जानते हैं कब और कहां रहेगा असर-

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दिल्ली में 7 दिन का ट्रैफिक अलर्ट: फिल्म फेस्टिवल के चलते कई रास्तों पर होगा असर, बाहर निकलने से पहले पढ़ लें ये जरूरी जानकारी
दिल्ली में 7 दिन का ट्रैफिक अलर्ट

Delhi Traffic Advisory: दिल्ली में 25 मार्च से 31 मार्च 2026 तक एक बड़े फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है. यह कार्यक्रम भारत मंडपम (Bharat Mandapam) में होगा, जहां बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है. इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, ताकि शहर में यातायात सुचारू बना रहे. यह जानकारी ट्रैफिक पुलिस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर शेयर की है, ताकि आम लोग पहले से सतर्क रह सकें. आइए जानते हैं कब और कहां रहेगा असर-

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किन तारीखों और समय में लागू रहेगा ट्रैफिक प्लान

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, यह विशेष व्यवस्था 25 मार्च से 31 मार्च तक रोजाना सुबह 10:00 बजे से रात 10:00 बजे तक लागू रहेगी. इस दौरान आयोजन स्थल के आसपास के इलाकों में यातायात पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और जरूरत के अनुसार प्रतिबंध लगाए जाएंगे.

इन सड़कों पर रहेगा सबसे ज्यादा असर

फेस्टिवल के दौरान खास तौर पर Mathura Road और Bhairon Road पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ेगा. इन दोनों सड़कों पर पार्किंग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी. अगर कोई वाहन यहां गलत तरीके से खड़ा पाया गया, तो उसे तुरंत टो करके हटा दिया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा. टो किए गए वाहनों को भैरों मंदिर के सामने स्थित ट्रैफिक पिट में रखा जाएगा, जिससे वाहन मालिकों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है.

पार्किंग और एंट्री की जानकारी

फेस्टिवल में शामिल होने वाले लोगों के लिए एंट्री के लिए दो मुख्य गेट तय किए गए हैं- 

  • गेट नंबर 4 (भैरों मार्ग)
  • गेट नंबर 10 (मेट्रो स्टेशन के पास)

इसके साथ ही पार्किंग के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं:

  • बेसमेंट पार्किंग नंबर 1 (भैरों मार्ग से एंट्री)
  • बेसमेंट पार्किंग नंबर 2 (मथुरा रोड से एंट्री)
  • सतह पार्किंग: भैरों मंदिर और नेशनल स्टेडियम

इन जगहों से अलग पार्किंग करने पर वाहन को उठाकर भैरों मंदिर के सामने बने ट्रैफिक पिट में ले जाया जाएगा और चालान भी किया जाएगा.

किन रास्तों का करें इस्तेमाल

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे भीड़ से बचने के लिए Ring Road का इस्तेमाल करें. साथ ही, जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें. एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जाने वालों को पहले से प्लान बनाकर चलने की सलाह दी गई है.

फिल्म फेस्टिवल में क्या होगा खास?

इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म स्क्रीनिंग, चर्चा, वर्कशॉप और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे. इसमें कई बड़े सितारे जैसे विक्की कौशल (Vicky Kaushal), हेमा मालिनी (Hema Malini), भूमि पेडनेकर (Bhumi Pednekar)और राना दग्गुबाटि (Rana Daggubati) शामिल होंगे. उद्घाटन समारोह में अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) और निमरत कौर (Nimrat Kaur) होस्ट करेंगे.

आम लोगों के लिए जरूरी सलाह

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें, धैर्य बनाए रखें और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें. रियल टाइम अपडेट के लिए लोग ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया और हेल्पलाइन नंबर का उपयोग कर सकते हैं.

वेबसाइट: [https://traffic.delhipolice.gov.in](https://traffic.delhipolice.gov.in)
हेल्पलाइन नंबर: 1095 / 011-25844444
व्हाट्सएप: 8750871493

इस तरह अगर आप इन दिनों दिल्ली में सफर करने वाले हैं, तो पहले से योजना बनाकर चलें ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके.

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