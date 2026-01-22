विज्ञापन
विशेष लिंक

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस पर आधी रात से शुरू हो जाएगी दिल्ली मेट्रो सेवा, इन लोगों को मिलेगा फ्री टिकेट, जानें पूरी डिटेल्स

Republic Day Delhi Metro Timing: दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड के लिए तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. इस बार ज्यादा से ज्यादा लोग परेड का आनंद ले सकें, इसके लिए पहली बार कर्तव्य पथ तक पहुंचने के लिए खास सुविधा दी जा रही है.

Read Time: 3 mins
Share
Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस पर आधी रात से शुरू हो जाएगी दिल्ली मेट्रो सेवा, इन लोगों को मिलेगा फ्री टिकेट, जानें पूरी डिटेल्स
गणतंत्र दिवस 2026
File Photo

Republic Day 2026: दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड के लिए तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. इस बार ज्यादा से ज्यादा लोग परेड का आनंद ले सकें, इसके लिए पहली बार कर्तव्य पथ तक पहुंचने के लिए खास सुविधा दी जा रही है. इसके अलावा परेड वाले दिन दिल्ली मेट्रो सेवाएं भी आधी रात से शुरू हो जाएंगी, ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े. अगर आप भी दिल्ली में परेड देखने के लिए जाने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है. आइए जानते हैं बाकी डिटेल्स...

यह भी पढ़ें: Budget 2026: मिडिल क्लास की बड़ी उम्मीदें, स्टैंडर्ड डिडक्शन से लेकर LTCG तक! बजट में मिल सकते हैं ये 5 बड़े तोहफे

रात 3 बजे से शुरू होंगी दिल्ली मेट्रो सेवा

इस बार गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए कर्तव्य पथ पहुंचना लोगों के लिए पहले से कहीं ज्यादा आसान होने वाला है. परेड के दिन यानी 26 जनवरी को, दिल्ली मेट्रो सेवाएं आधी रात से यानी 3 बजे से शुरू हो जाएंगी. यह इसलिए की गई है ताकि किसी भी यात्री को कर्तव्य पथ तक पहुंचने में दिक्कत न हो. इस सुविधा के जरिए लोग अपने नजदीकी मेट्रो स्टेशन से आराम से यात्रा कर समय पर कर्तव्य पथ पर पहुंच सकेंगे.

निमंत्रण पत्र के साथ फ्री मेट्रो टिकट

दर्शकों के लिए यात्रा व्यवस्था को आसान बनाए रखने के लिए इस बार निमंत्रण पत्र के साथ फ्री मेट्रो टिकट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं. यह टिकट आने और जाने, दोनों के लिए वैध होंगे. ध्यान रखें कि केवल जिन लोगों के पास वैध निमंत्रण पत्र या टिकट होगा और साथ में सरकारी फोटो ID होगी वे इस फ्री मेट्रो सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. इस सुविधा का उपयोग करने वाले यात्री उद्योग भवन या सेंट्रल सेक्रेटेरिएट  मेट्रो स्टेशन पर उतरकर आसानी से अपने निर्धारित बैठने वाले क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं.

ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए AI की मदद

गणतंत्र दिवस परेड के लिए कर्तव्य पथ आने वाले लोगों की यात्रा के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई तकनीकी इंतजाम किए हैं. पहली बार ट्रैफिक पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से ऐनिमेटेड वीडियो तैयार किए हैं. इन वीडियो में दिखाया गया है कि लोगों को कहां से आना है, कहां उतरना है, कार्यक्रम खत्म होने के बाद किस दिशा में जाना है और पार्किंग की क्या व्यवस्था रहेगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Republic Day 2026
Get App for Better Experience
Install Now