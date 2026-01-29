दिल्ली मेट्रो फेज-5A: केंद्रीय सचिवालय बनेगा ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन, लाखों लोगों को होगा फायदा

दिल्ली मेट्रो के फेज-V(A) कॉरिडोर को मंजूरी मिलने के बाद अब केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन को ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा. इससे दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में मेट्रो कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत होगी तथा यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी.

ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन क्या हैं?

ट्रिपल इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन यात्रियों को एक ही जगह से तीन मेट्रो लाइनों से सफर की सुविधा प्रदान करते हैं. यहां से यात्री तीन मेट्रो बदल सकते हैं. इससे यात्रा का समय बचता है और सफर अधिक सुगम बनता है. फिलहाल कश्मीरी गेट पर ही ट्रिपल इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन है, जहां येलो, वॉयलेट और रेड लाइन बदलने की सुविधा है.

केंद्रीय सचिवालय पर अभी 2 मेट्रो

इस वक्त केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से येलो लाइन और वॉयलेट लाइन बदलने की सुविधा मिलती है. सेंट्रल दिल्ली के हजारों कर्मचारी रोजाना इनका इस्तेमाल करते हैं. फेज-V(A) के तहत अब यहां येलो लाइन, वॉयलेट लाइन के अलावा मैजेंटा लाइन एक्सटेंशन (सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के आरके आश्रम मार्ग–इंद्रप्रस्थ) भी जुड़ जाएगी.

सभी कर्तव्य भवन मेट्रो से जुड़ेंगे

इस नई कनेक्टिविटी का फायदा ये होगा कि सेंट्रल विस्टा में तैयार हो रहे सभी कर्तव्य भवन मेट्रो नेटवर्क से सीधे जुड़ जाएंगे. इससे इस इलाके में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों और अन्य लाखों लोगों को सीधी और सुगम यात्रा की सुविधा मिलेगी.

ये होंगे फायदे

60 हजार से अधिक कर्मचारियों को आसानी से मेट्रो मिलेगी

रोजाना 2 लाख से अधिक आगंतुकों को फायदा मिलेगा

प्राइवेट वाहनों का उपयोग कम हो सकेगा

प्रदूषण में भी कमी आने के आसार हैं

शहरी जीवन की सुगमता बढ़ेगी

फेज-V(A) में प्रस्तावित ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन

केंद्रीय सचिवालय

येलो लाइन (समयपुर बादली – मिलेनियम सिटी सेंटर, गुरुग्राम)

वॉयलेट लाइन (कश्मीरी गेट – राजा नाहर सिंह स्टेशन, बल्लभगढ़)

मैजेंटा लाइन (आर.के. आश्रम मार्ग – इंद्रप्रस्थ)

फेज-4 में प्रस्तावित ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन

आज़ादपुर – येलो, पिंक, मैजेंटा लाइन

नई दिल्ली – येलो, एयरपोर्ट एक्सप्रेस, मैजेंटा लाइन

लाजपत नगर – वॉयलेट, पिंक, गोल्डन लाइन

इंद्रलोक – रेड, ग्रीन, मैजेंटा लाइन

इंटरचेंज स्टेशनों की संख्या