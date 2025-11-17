Delhi Metro Updates: राष्‍ट्रीय राजधानी की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्‍ली मेट्रो पर 4 अपडेट्स सामने आए हैं. इनमें मेट्रो संचालन सुचारू होने से लेकर कुछ स्‍टेशनों के नाम को लेकर अपडेट्स शामिल हैं. दिल्‍ली मेट्रो से हर दिन औसतन 60-70 लाख लोग यात्रा करते हैं. 8 अगस्‍त को तो एक दिन में रिकॉर्ड 81.87 लाख लोगों ने यात्रा की. साफ है कि हर दिन हर रूट पर लाखों लोग सफर करते हैं. ऐसे में मेट्रो से जुड़ा कोई भी अपडेट लाखों यात्रियों के लिए काम का होता है. दिल्‍ली सरकार ने 3 मेट्रो स्‍टेशनों के नाम बदल दिए हैं, जबकि लाल किला मेट्रो स्‍टेशन पर संचालन सुचारू हो गया है, जो कि लाल किले के पास हुए ब्‍लास्‍ट के बाद से कुछ दिनों तक बाधित रहा. चार ताजा अपडेट्स क्‍या हैं, ये हम यहां बता दे रहे हैं.

अपडेट-1: पीतमपुरा के लिए लेना होगा यहां का टिकट

दिल्‍ली मेट्रो से पीतमपुरा जाना चाहते हैं तो आने वाले समय में आपको मधुबन चौक का टिकट लेना होगा. दरअसल, मौजूदा पीतमपुरा मेट्रो स्‍टेशन का नाम बदलकर मधुबन चौक कर दिया गया है. यानी पीतमपुरा अब मधुबन चौक के नाम से जाना जाएगा. मेट्रो सिस्‍टम में अपडेट्स के बाद सिस्‍टम, मेट्रो ऐप्‍स और संबंधित सॉफ्टवेयर्स में अपडेशन के बाद ये लागू हो जाएगा.

अपडेट-2: इस मेट्रो का भी बदलेगा नाम

सीएम रेखा गुप्‍ता ने रविवार को तीन मेट्रो स्‍टेशनों के नाम बदलने की घोषणा की. इसमें एक नाम विप्स कॉलेज के पास निर्माणाधीन पीतमपुरा उत्तरी मेट्रो स्टेशन का भी है. इसका नाम बदलकर अब हैदरपुर मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है. पिछले दिनों हैदरपुर गांव के लोगों ने पीतमपुरा उत्तरी मेट्रो स्टेशन के नाम पर यह कहते हुए आपत्ति जताई थी कि मेट्रो स्टेशन हैदरपुर गांव की जमीन पर बना है, इसलिए इसका नाम हैदरपुर गांव के नाम पर होना चाहिए. सीएम रेखा ने कहा कि स्थानीय पहचान की स्पष्टता और यात्रियों की सुविधा को देखते हुए मेट्रो स्टेशनों के नाम बदले गए हैं.

अपडेट- 3: उत्तरी पीतमपुरा–प्रशांत विहार मेट्रो स्टेशन

मुख्यमंत्री ने मेट्रो स्टेशन के नाम बदलने की घोषणा रविवार को हैदरपुर गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान की. इसमें तीसरा नाम क्यूयू-ब्लॉक में प्रस्तावित उत्तरी पीतमपुरा स्टेशन का है, जिसका नाम बदलकर उत्तरी पीतमपुरा–प्रशांत विहार मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है.

#WATCH | Delhi CM Rekha Gupta says, "With people's suggestions and requests made by public representatives, we have changed the names of some metro stations, to ease travel and facilitate the commuters..." pic.twitter.com/8mTpST8GWE — ANI (@ANI) November 16, 2025

अपडेट-4: लाल किला मेट्रो स्‍टेशन पूरी तरह सुचारू

दिल्ली में लाल किले के पास ब्‍लास्‍ट के बाद सुरक्षा कारणों से बंद किया गया लाल किला मेट्रो स्टेशन अब पूरी तरह खोल दिया गया है. DMRC ने रविवार को एक्‍स पोस्‍ट में बताया कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के सभी गेट को संचालन के लिए खोल दिया गया है. गेट नंबर 2 और 3 शनिवार को ही खोल दिए गए थे, जबकि रविवार को गेट नंबर 1 और 4 को खोला गया, जबकि गेट नंबर 2 और 3 कल ही खोल दिए गए थे.