धनतेरस से पहले चमका दिल्ली का 'कूचा महाजनी' बाजार, सोना-चांदी खरीदने उमड़ी भीड़

क्वांटिटी सेल कम हुई है लेकिन ग्राहकों की संख्या बढ़ी है. ग्राहकों के मन में यह भावना है की आने वाले समय में सोना-चांदी और तेज होगा. निवेश के लिए भी लोग सोना-चांदी खरीद रहे हैं.  

धनतेरस से पहले चांदनी चौक के ऐतिहासिक "कूचा महाजनी" बाज़ार में हर तरफ उत्सव का माहौल है. एशिया में आभूषणों के सबसे बड़े थोक बाजारों में एक 'कूचा महाजनी' में सोना-चांदी के खरीदारों की भीड़ बढ़ती जा रही है. कूचा महाजनी के ऑल बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश सिंघल ने एनडीटीवी से कहा कि, "दिवाली, धनतेरस और शादी का सीजन शुरू हो गया है, इसी वजह से भीड़ बढ़ती जा रही है."

सोने-चांदी ने बनाया रिकॉर्ड

योगेश सिंघल ने आगे जानकारी दी कि, "पिछले 15-20 दिनों में इस बाजार में सोना की कीमत 15,000 रुपये से 20,000 रुपये तक बढ़ गई हैं. सोने की कीमत 1,35,000 रुपये प्रति तोला के आसपास तक पहुंच चुकी हैं. चांदी की कीमत भी करीब 20% बढ़कर 1,88,000 प्रति किलो तक पहुंच गईं हैं. सोना-चांदी महंगा होने की वजह से हमारी बिक्री का वॉल्यूम घट गया है."

योगेश के अनुसार, "पिछले 15-20 दिनों में सोना-चांदी और आभूषणों की बिक्री का वॉल्यूम ट्रांसक्शन 25% तक बढ़ गया है. अगर क्वांटिटी की बात करें 25% तक घटा है."

10 ग्राम का चांदी का एक सिक्का पिछले साल 1,000 रुपये में बिक रहा था. इस साल 10 ग्राम के चांदी के एक सिक्के की कीमत 2,000 रुपये पहुँच गयी है.

निवेश के लिए भी हो रही खरीदारी

ग्राहक के पास अगर बजट 1000 रुपये का है तो वो चांदी का सिक्का 10 ग्राम की जगह 5 ग्राम का ही खरीदेगा. क्वांटिटी सेल कम हुई है लेकिन ग्राहकों की संख्या बढ़ी है. ग्राहकों के मन में यह भावना है की आने वाले समय में सोना-चांदी और तेज होगा. निवेश के लिए भी लोग सोना-चांदी खरीद रहे हैं.  

