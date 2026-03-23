दिल्लीवालों पानी कर लो स्टोर! 2 दिन इन इलाकों में नहीं आएगा पानी, चेक कर लें जगह की लिस्ट

Delhi Water Supply News: दिल्ली जल बोर्ड ने कई इलाकों के लिए पानी की सप्लाई को लेकर अलर्ट जारी किया है. विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि 23 और 24 मार्च यानी सोमवार और मंगलवार को भूमिगत जलाशय (यूजीआर) और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों की एनुअल फ्लशिंग के कारण शहर के कई हिस्सों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी. दिल्ली जल बोर्ड ने इस असुविधा के लिए लोगों से खेद जताया है और नागरिकों से पहले से ही जरूरत के हिसाब से पानी स्टोर करके रखने की अपील की है. आइए जानते हैं, किन इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी...

23 मार्च को इन इलाकों में पानी की सप्लाई रहेगी प्रभावित

दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 23 मार्च 2026 को दिल्ली के BI ब्लॉक शालीमार बाग BPS, BW ब्लॉक शालीमार बाग BPS, आजादपुर मंडी, सेक्टर 18, 19 और बादली गांव में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी.

24 मार्च को इन इलाकों में पानी की सप्लाई रहेगी प्रभावित

दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 24 मार्च 2026, दिन मंगलवार को U&V ब्लॉक शालीमार बाग BPS, SD ब्लॉक पीतमपुरा, आजादपुर मंडी, सेक्टर 18, 19 और बादली गांव में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी.



!!Water Alert!!

Due to the annual flushing programme of UGR and Booster Pumping Stations, water supply will be affected on 23 March and 24 March, 2026 in several areas of Delhi. Residents are advised to store adequate water in advance. We regret the inconvenience caused and… pic.twitter.com/3Brm87fX8W — Delhi Jal Board (@DelhiJalBoard) March 23, 2026



पानी के टैंकर के लिए इन नंबरों पर सम्पर्क करें: