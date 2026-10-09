कल दिल्ली-हजरत निजामुद्दीन आने वाली 38 ट्रेनें कैंसिल, लिस्ट में यूपी-बिहार समेत हावड़ा-सियालदह-मुंबई की ट्रेन

CJP Protest Delhi Trains Cancelled List: राजधानी दिल्ली में 10 अक्टूबर 2026 को होने वाले CJP के विरोध प्रदर्शन और ट्रैफिक जाम की आशंका को देखते हुए भारतीय रेलवे ने एक कड़ा कदम उठाया है. रेलवे बोर्ड के कोचिंग निदेशालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, 10 अक्टूबर को सुबह 4:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है. इस फैसले के तहत कानपुर शताब्दी, हमसफर, गरीब रथ, तेजस, राजधानी और अमृत भारत समेत कुल 38 गाड़ियां प्रभावित हुई हैं.

रेलवे के अनुसार, आनंद विहार रेलवे स्टेशन, सफदरजंग रेलवे स्टेशन, सराय रोहिल्ला स्टेशन और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन यात्रियों के लिए पूरी तरह से चालू रहेंगे. रेलवे ने पहले 28 ट्रेन रद्द किये थे, बाद में 10 और ट्रेन रद्द की गई हैं. नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन से कुल मिलाकर प्रतिदिन 165 ट्रेन चलती हैं, इसमें से केवल 38 ट्रेन को रद्द की गई है.

रद्द होने वाली ट्रेनों की लिस्ट में हावड़ा, सियालदह, मुंबई और राजेंद्र नगर से आने वाली 4 राजधानी एक्सप्रेस के साथ कानपुर शताब्दी, प्रयागराज हमसफर, रांची गरीब रथ, लखनऊ तेजस और अमृत भारत एक्सप्रेस भी शामिल हैं. इनमें से 17 ट्रेनें 9 अक्टूबर को चलने वाली थीं और 4 ट्रेनें 10 अक्टूबर की सुबह के लिए शेड्यूल थी.

हजरत निजामुद्दीन और दिल्ली स्टेशन से रद्द हुई ट्रेन की लिस्ट

ट्रेन नंबर 22221 मुंबई CSMT-हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12301 हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (गया के रास्ते)

ट्रेन नंबर 12313 सियालदह-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12309 राजेंद्र नगर-नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12877 रांची-नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12275 प्रयागराज-नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12417 प्रयागराज एक्सप्रेस से नई दिल्ली

ट्रेन नंबर 12451 श्रमशक्ति एक्सप्रेस कानपुर से नई दिल्ली

ट्रेन नंबर 12393 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली

ट्रेन नंबर 22361 राजेंद्र नगर-नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 20801 मगध एक्सप्रेस इस्लामपुर से नई दिल्ली (पटना होकर)

ट्रेन नंबर 12559 शिवगंगा एक्सप्रेस बनारस से नई दिल्ली

ट्रेन नंबर 12581 बनारस-नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12447 यूपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस मानिकपुर जंक्शन से हजरत निजामुद्दीन

ट्रेन नंबर 12189 महाकौशल एक्सप्रेस जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन

ट्रेन नंबर 22181 गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन

ट्रेन नंबर 12121 मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन

ट्रेन नंबर 14211 इंटरसिटी एक्सप्रेस आगरा कैंट से नई दिल्ली

ट्रेन नंबर 15303 कासगंज–नई दिल्ली ट्रेन कासगंज से नई दिल्ली

ट्रेन नंबर 82501 लखनऊ जंक्शन-नई दिल्ली ट्रेन

ट्रेन नंबर 15308 सिरसा-तिलक ब्रिज ट्रेन

ट्रेन नंबर 14738-14737 तिलक ब्रिज भिवानी

ट्रेन नंबर 14728 तिलक ब्रिज- श्रीगंगानगर एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12056 देहरादून–नई दिल्ली ट्रेन जन शताब्दी एक्सप्रेस

रेलवे और स्थानीय प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा करने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति (Train Status) की जांच अवश्य कर लें. रेलवे के इंजीनियर और परिचालन दल शनिवार, 10 अक्टूबर को दोपहर 2:00 बजे के बाद ही मुख्य प्रदर्शन के घंटे बीतने के बाद ट्रेन संचालन को सामान्य रूप से रीसेट करने की योजना बना रहे हैं.

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