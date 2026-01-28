Delhi में घर खरीदने का सुनहरा मौका, आज से शुरू हो रही DDA Flats की बुकिंग, जान लें पूरा प्रोसेस

DDA Flats Booking: दिल्ली में घर खरीदने की चाह रखने वालों के लिए बेहद काम की खबर है. राजधानी में अपना आशियाना होना बहुतों का सपना होता है. अब आप अपने इस सपने को सच कर सकते हैं. बता दें कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) ने सिटीजन हाउसिंग स्कीम 2026 की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत हजारों फ्लैट्स किफायती दामों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. खास बात यह है कि इस स्कीम में फ्लैट्स पर 25 फीसदी तक की छूट दी जा रही है.

आज बुधवार, 28 जनवरी है और आज से इस स्कीम के तहत फ्लैट्स की बुकिंग शुरू हो चुकी है. इससे पहले शनिवार को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू किया गया था. जो लोग दिल्ली में घर खरीदना चाहते हैं, वे DDA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. DDA का कहना है कि इस योजना का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित और किफायती घर उपलब्ध कराना है, खासकर मिडिल क्लास और पहली बार घर खरीदने वालों के लिए.

नरेला और सिरासपुर में मिलेंगे फ्लैट्स

इस स्कीम के तहत DDA कुल 1720 फ्लैट्स ऑफर कर रहा है. ये फ्लैट्स HIG, MIG, LIG और EWS कैटेगरी में हैं. फ्लैट्स दिल्ली के नरेला और सिरासपुर इलाकों में उपलब्ध हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा फ्लैट्स नरेला में हैं. DDA के मुताबिक, नरेला में कुल 1301 फ्लैट्स हैं, जबकि 411 फ्लैट्स सिरासपुर में उपलब्ध कराए गए हैं. सिरासपुर के सभी फ्लैट्स LIG कैटेगरी के हैं.

कीमतों की बात करें तो नरेला में HIG फ्लैट्स की कीमत करीब 95.88 लाख रुपये से 1.13 करोड़ रुपये तक है. MIG फ्लैट्स की कीमत 66.28 लाख से 82.22 लाख रुपये के बीच रखी गई है. वहीं, LIG फ्लैट्स की कीमत 15.26 लाख से 15.32 लाख रुपये के बीच है.

सिरासपुर में मौजूद 411 LIG फ्लैट्स की कीमत 11.51 लाख से 11.71 लाख रुपये के बीच है. इसके अलावा, EWS कैटेगरी के 63 फ्लैट्स की कीमत 9.60 लाख से 9.69 लाख रुपये तय की गई है.

इच्छुक लोग DDA के ई-सर्विस पोर्टल eservices.dda.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. फ्लैट्स की बिक्री पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगी. रजिस्ट्रेशन के लिए 2,500 रुपये की फीस देनी होगी, जो नॉन-रिफंडेबल है. बुकिंग अमाउंट की बात करें तो HIG फ्लैट्स के लिए 10 लाख रुपये, MIG के लिए 4 लाख रुपये, LIG के लिए 1 लाख रुपये और EWS कैटेगरी के लिए 50,000 रुपये तय किए गए हैं.

DDA ने इस बार प्रोसेस को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है. आवेदन से लेकर बुकिंग, पेमेंट और डॉक्यूमेंट अपलोड करने तक, सब कुछ घर बैठे किया जा सकता है. इससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी और ब्रोकरों पर निर्भरता कम होगी.

इसके अलावा, DDA की प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2026 के तहत 582 फ्लैट्स और गैरेज के लिए ऑनलाइन ई-ऑक्शन भी आयोजित किए जाएंगे. इसके लिए रजिस्ट्रेशन 13 फरवरी तक किया जा सकता है, जबकि ई-ऑक्शन की प्रक्रिया 23 फरवरी से शुरू होगी.

कुल मिलाकर, अगर आप दिल्ली में घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो DDA की यह स्कीम एक बेहतरीन मौका साबित हो सकती है. सही समय पर आवेदन करके आप अपने सपनों के घर के और करीब पहुंच सकते हैं.