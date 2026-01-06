DDA Housing Scheme 2026: दिल्ली की सबसे ऊंची बिल्डिंग में फ्लैट खरीदने का मौका! 'पहले आओ-पहले पाओ', जानें कितनी है कीमत?

दिल्ली में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए खुशखबरी है. नए साल की शुरुआत में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) ने Towering Heights, Karkardooma Housing Scheme 2026 का दूसरा चरण लॉन्च कर दिया है. इस प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट में ईस्ट दिल्ली हब में 2BHK रेडी-टू-मूव फ्लैट्स उपलब्ध होंगे, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व (FCFS) के आधार पर आवंटित किए जाएंगे. यह दिल्ली का पहला हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो Transit-Oriented Development (TOD) पॉलिसी के तहत बनाया जा रहा है.

इस प्रोजेक्ट में 48 मंजिल की इमारत शामिल है और यह दिल्ली की सबसे ऊंची रेसिडेंशियल बिल्डिंग होगी, जहं से आपको पूरी दिल्ली का नजारा दिखेगा.

पहले आओ पहले पाओ फ्लैट्स

इस स्कीम के तहत 741 फ्लैट्स आम लोगों के लिए रखे गए हैं. इसके अलावा 107 फ्लैट्स सरकारी संस्थानों के उपलब्ध होंगे. सरकारी संस्थान तभी बुक कर सकते हैं जब वे एक साथ 10 या उससे ज्यादा फ्लैट्स बुक करें. फ्लैट्स का आवंटन पहले आओ पहले पाओ (FCFS) बेसिस पर होगा.

कब शुरू होगा रजिस्ट्रेशन? जानें बुकिंग डेट

8 जनवरी 2026 से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और यह मार्च के अंत तक चलेगा.

फ्लैट बुकिंग की शुरुआत 23 जनवरी 2026 से होगी और स्कीम 31 मार्च 2026 को बंद हो जाएगी.

आप DDA के Awaas Portal पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

नई रजिस्ट्रेशन फीस ₹2,500 है, पुराने यूजर्स को यह फीस नहीं देनी होगी.

फ्लैट्स की क्या होगी कीमत?

फ्लैट्स की कीमत ₹1.78 करोड़ से ₹2.35 करोड़ के बीच है. निर्माण का काम 90% से ज्यादा पूरा हो चुका है, इसलिए पहले चरण में सिर्फ 75% भुगतान करना होगा. बाकी 25% तब देना होगा जब फ्लैट पूरी तरह तैयार हो जाए, जो अनुमानित रूप से जुलाई 2026 तक होगा.इस कीमत में GST, मेंटेनेंस, वॉटर कनेक्शन या कन्वर्ज़न चार्ज में शामिल नहीं है. फिलहाल GST 5% लागू है.

बुकिंग से जुड़े जरूरी नियम

प्रत्येक फ्लैट के लिए बुकिंग अमाउंट ₹4,00,000 किया गया है. यह अमाउंट नॉन-रिफंडेबल है यानी यह अमाउंट वापस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बुकिंग सफल होती है तो यह अंतिम कीमत में एडजस्त हो जाएगा.

एक व्यक्ति जितने फ्लैट्स चाहे बुक कर सकता है. सरकारी संस्थानों के लिए अलग नियम हैं, 10 या उससे ज्यादा फ्लैट्स की बुकिंग को बल्क परचेज माना जाएगा और इसके लिए आवेदन ऑफ़लाइन करना होगा.

आवेदन कैसे करें?

DDA के आधिकारिक Awaas Portal पर जाएं.

₹2,500 की रजिस्ट्रेशन फीस जमा करें.

पुराने रजिस्टर्ड यूजर्स के लिए यह मुफ्त है.

अपनी पसंद का फ्लैट चुनें और ₹4 लाख का बुकिंग अमाउंट जमा करें.

Towering Heights प्रोजेक्ट NBCC के सुपरविजन में बन रहा है. 48 मंजिल और 155 मीटर ऊंचाई के साथ यह दिल्ली की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी. इन फ्लैट्स का निर्माण लगभग पूरा है और अनुमान है कि जुलाई 2026 तक तैयार हो जाएंगे.इस स्कीम में फ्लैट्स जल्दी भर सकते हैं इसलिए अगर आप ईस्ट दिल्ली में नया घर लेना चाहते हैं तो अभी आवेदन करना फायदेमंद रहेगा.

