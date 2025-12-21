विज्ञापन
Train Fare Hike: दिल्‍ली से मुंबई, लखनऊ और पटना का किराया कितना बढ़ गया? फटाफट चेक करें रूट-वाइज डिटेल

Indian Railways Ticket Prices Hike: दिल्‍ली से मुंबई, पटना, लखनऊ जाने के कितने पैसे लगेंगे?

रेलवे ने ट्रेन का सफर थोड़ा महंगा कर दिया है. यात्री किराये में अलग-अलग कैटगरी में रेलवे ने प्रति किलोमीटर कुछ पैसे बढ़ाए हैं, जिसका असर लंबी दूरी की यात्रा पर पड़ने वाला है. किराये की बढ़ी हुई दरें 26 दिसंबर 2025 से लागू कर दी जाएंगी. इस बढ़ोतरी का सबसे कम असर कम दूरी के यात्रियों और नॉन-एसी क्लास पर पड़ेगा. मसलन, अगर आप 500 किलोमीटर की यात्रा नॉन-एसी कोच में करते हैं, तो आपको पहले के मुकाबले सिर्फ 10 रुपये अतिरिक्त देने होंगे. वहीं, लंबी दूरी की साधारण श्रेणी और एसी क्लास के यात्रियों के लिए प्रति किलोमीटर के हिसाब से रेट बढ़ाए गए हैं. 

कितना बढ़ जाएगा किराया? 

रेलवे के मुताबिक, 215 किमी तक के सफर में कोई बदलाव लागू नहीं होगा. यानी कम दूरी के यात्रियों पर किराया बढ़ोतरी का कोई असर नहीं होगा. 215 किलोमीटर से ज्यादा के सफर पर साधारण श्रेणी में टिकट के दाम 1 पैसा प्रति किमी बढ़ जाएंगे.  वहीं, मेल/एक्सप्रेस में नॉन-एसी कैटगरी में  किराया 2 पैसा प्रति किमी बढ़ जाएगा. जबकि एसी श्रेणी (AC क्लास) में भी 2 पैसा प्रति किमी की बढ़ोतरी की गई है. वहीं 500 किमी की नॉन-एसी यात्रा पर यात्रियों को कुल मिलाकर सिर्फ 10 रुपये ज्यादा देने होंगे. 

राहत की बात ये है कि रेलवे ने लोकल ट्रेनों और मासिक सीजन टिकट (MST) के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 

दिल्‍ली से मुंबई, पटना, लखनऊ का किराया 

रेलवे ने मेल/एक्सप्रेस नॉन-एसी और एसी श्रेणी में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की है. इसका मतलब यह है कि लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को अब दूरी के हिसाब से थोड़ा ज्यादा किराया देना होगा. लेकिन सवाल यह है कि वास्तविक रूप से आपकी जेब से कितना ज्यादा पैसा जाएगा? इसे तीन प्रमुख रूट्स के उदाहरण से समझते हैं. 

दिल्ली-लखनऊ रूट: दूरी करीब 512 किमी

  • किराया बढ़ोतरी: 512 × ₹0.02 = 10.24 रुपये
  • यानी नॉन-एसी/एसी मेल-एक्सप्रेस में करीब 10 रुपये ज्यादा

दिल्ली-पटना रूट: दूरी करीब 1,200 किमी

  • किराया बढ़ोतरी: 1,200 × ₹0.02 = 24 रुपये
  • यानी 1,200 किलोमीटर की यात्रा पर सिर्फ 20 रुपये ज्‍यादा देने होंगे 

दिल्ली-मुंबई रूट: दूरी करीब 1,400 किमी

  • किराया बढ़ोतरी: 1,400 × ₹0.02 = 28 रुपये 
  • यानी देश के लंबे और व्‍यस्‍त रूटों में से एक पर करीब 28 रुपये ज्यादा

दिल्ली–लखनऊ जैसे रूट पर जहां टिकट 300 से 500 रुपये के बीच होता है, वहां 10 रुपये की बढ़ोतरी मामूली है. वहीं दिल्ली-मुंबई या पटना जैसे रूट्स पर 1,000 रुपये से ऊपर के किराये में 20–30 रुपये की बढ़ोतरी भी 2–3% से भी कम बैठती है.  

