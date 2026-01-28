विज्ञापन
दिल्ली में घर खरीदने का सुनहरा मौका, 691 नए फ्लैट्स पर मिल रही 25% की बड़ी छूट

DDA Flats: DDA इन नए 691 फ्लैट्स पर 25% का डिस्काउंट भी दे रहा है. यह कदम उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो कम बजट में दिल्ली शहर में अपना घर चाहते हैं.

DDA Flats: अगर आप भी दिल्ली में अपने सपनों का आशियाना ढूंढ रहे हैं, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) आपके लिए एक शानदार अवसर लेकर आया है. DDA जन साधारण आवास योजना 2025 (फेज-III) को ग्राहकों की तरफ से खूब पसंद किया गया, जिसके बाद डीडीए अब नरेला में और फ्लैट्स की सौगात दे रहा है.

शुरू हुई बुकिंग

27 जनवरी 2026 से नरेला के सेक्टर G7/G8 और A1–A4 में 691 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग फ्लैट्स की बुकिंग प्रोसेस शुरू हो गया है. खास बात यह है कि यह बुकिंग पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर है, इसलिए इसमें देरी करना नुकसान वाली बात हो सकती है.

साथ ही DDA इन नए फ्लैट्स पर 25% का डिस्काउंट भी दे रहा है. यह कदम उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो कम बजट में दिल्ली शहर में अपना घर चाहते हैं.

'सपनों का घर, अब और करीब'

'सपनों का घर, अब और करीब'...DDA का यह स्लोगन उन हजारों परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है, जो लंबे समय से दिल्ली के नरेला इलाके में निवेश करना चाहते थे. नरेला में बेहतर कनेक्टिविटी के चलते इन फ्लैट्स की डिमांड काफी ज्यादा रहने की उम्मीद है. अगर आप इन फ्लैट्स को खरीदना चाहते हैं तो अधिक जानकारी के साथ ऑनलाइन बुकिंग के लिए DDA की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

कहां से मिलेगा लोन?

अगर आप इन DDA फ्लैट्स के लिए लोन लेना चाहते हैं तो लगभग सभी बड़े बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां आसानी से लोन दे देती हैं. सरकारी बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ दूसरे सरकारी बैंक आमतौर पर कम ब्याज दरों पर लोन दे देते हैं.

वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट बैंकों का लोन देने का प्रोसेस तेज होता है, हालांकि ब्याज की दरें सरकारी बैंक के मुकाबले ज्यादा हो सकती हैं. इसके अलावा NBFCs के साथ LIC हाउसिंग फाइनेंस दूसरी बड़ी कंपनियों के ऑप्शन भी मौजूद हैं.

