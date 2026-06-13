स्कैमर्स ने निकाला ठगने का नया तरीका, क्रेडिट कार्ड बिल चुकाने के नाम पर कर रहे ठगी, जानिए पूरा स्कैम और सेफ रहने की टिप्स

अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल बकाया है तो ये खबर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो सकती है. आजकल के डिजिटल दौर में साइबर ठग लोगों तो ठगने का नया तरीका निकाल लिया है. इसमें साइबर अपराधी लोगों पर क्रेडिट कार्ड का बिल भरने का दबाव बनाते हैं और फिर मासूम लोगों की कमाई को अपनी जेब में डाल लेते हैं. ऐसे में खुद को सतर्क रखना बेहद जरूरी है. इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्कैम के तहत साइबर अपराधी लोगों को कैसे फंसाते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है. इसकी जानकारी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, गृह मंत्रालय ने अपने आधिकारिक X हैंडल से दी है. आइए जानते हैं...

कैसे होता है क्रेडिट कार्ड स्कैम?

साइबर ठग सबसे पहले ऐसे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को निशाना बनाते हैं जिन पर बड़ा बकाया होता है. वे उन्हें कमीशन या पैसे बचाने का लालच देकर अपने जाल में फंसाते हैं. इसके बाद ठगी से हासिल किए गए पैसों से उनका क्रेडिट कार्ड बिल चुका देते हैं और बदले में कार्ड होल्डर से नकद रकम ले लेते हैं, इस तरह यह पूरी ठगी का खेल चलाया जाता है. ठगी के इस तरीके में अपराधी सीधे पैसे को म्यूल अकाउंट में भेजने की बजाय क्रेडिट कार्ड के बिल चुकाने में इस्तेमाल करते हैं. इससे पैसों का रिकॉर्ड कम दिखता है और शक भी कम होता है. इसके बाद वे कार्ड होल्डर से नकद रकम ले लेते हैं, जिससे पैसे का ट्रेल छिपाने की कोशिश की जाती है और फ्रॉड को पकड़ना मुश्किल हो जाता है.

A recent Mumbai cyber fraud case revealed a new tactic where fraudsters allegedly used credit cards with high outstanding dues to move money obtained through cyber crime. pic.twitter.com/MQyJBBou0k — CyberDost I4C (@Cyberdost) June 11, 2026

स्कैम से बचने के लिए किन बातों का रखें ध्यान?

कभी भी क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए किसी तरह के लालच में न आएं.

अपना क्रेडिट कार्ड किसी ओर के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल न होने दें.

किसी भी APK फाइल या अनजान ऐप को इंस्टॉल न करें.

साइबर क्राइम हो जाए तो क्या करें?

अगर आप या आपका कोई परिचित किसी तरह के स्कैम का शिकार हो जाता है तो https://cybercrime.gov.in/ पर तुरंत रिपोर्ट करें या फिर या 1930 नंबर पर कॉल करें.

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