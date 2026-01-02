नए साल में Credit Score सुधारने का सुनहरा मौका! RBI नियम बदलने से अब जल्दी दिखेगा असर,अपनाएं ये आसान तरीके

नया साल आते ही लोग अपनी जिंदगी से जुड़े कई जरूरी फैसले लेते हैं. कोई घर खरीदने की सोचता है तो कोई कार लेने की. लेकिन इन सभी सपनों के बीच एक चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है और वो है आपका क्रेडिट स्कोर. अगर आपने कभी लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन किया है तो आपने सिबिल स्कोर का नाम जरूर सुना होगा. साल 2026 की शुरुआत में यह इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि RBI के नए नियमों से अब क्रेडिट स्कोर पहले से ज्यादा तेजी से अपडेट होने वाला है. यानी अगर आप सही कदम उठाते हैं तो खराब सिबिल स्कोर भी जल्दी सुधर सकता है और इसका फायदा सीधे आपकी जेब को मिलेगा.

क्यों जरूरी है अच्छा क्रेडिट स्कोर?

क्रेडिट स्कोर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ की तरह होता है. बैंक और फाइनेंस कंपनी इसी स्कोर को देखकर तय करती हैं कि आपको लोन देना है या नहीं और अगर देना है तो कितनी ब्याज दर पर देना है. अच्छा सिबिल स्कोर होने पर होम लोन, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल जाता है और ब्याज भी कम लगता है. वहीं खराब स्कोर आपकी परेशानी बढ़ा सकता है और कई बार लोन रिजेक्ट भी हो जाता है. इसलिए समय रहते इसे सुधारना बहुत जरूरी है.

2026 में क्यों जल्दी सुधरेगा सिबिल स्कोर

RBI ने जनवरी 2025 से बैंकों और NBFC को निर्देश दिया है कि वे महीने में कम से कम दो बार क्रेडिट ब्यूरो को डेटा भेजें. पहले यह अपडेट 30 से 45 दिन में होता था. अब अगर आपने EMI समय पर भरी या कोई लोन प्री पेमेंट किया तो उसका असर करीब दो हफ्ते में ही दिखने लगता है. इससे भी बड़ी बात यह है कि RBI ने 2026 से हर 7 दिन में क्रेडिट स्कोर अपडेट करने का प्रस्ताव रखा है. यानी अब सिबिल स्कोर ज्यादा तेजी से बदलेगा और अच्छे फैसलों का फायदा जल्दी मिलेगा.

क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी

अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है. हमेशा कोशिश करें कि कार्ड का बिल समय पर और पूरा चुकाया जाए. सिर्फ मिनिमम ड्यू भरने से स्कोर खराब होता है. साथ ही कार्ड की लिमिट का ज्यादा इस्तेमाल भी नुकसान करता है. माना जाता है कि आपको अपनी क्रेडिट लिमिट का 30 प्रतिशत से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए. कम खर्च दिखाता है कि आप कर्ज पर ज्यादा निर्भर नहीं हैं और इससे आपका क्रेडिट प्रोफाइल मजबूत होता है.

बार बार लोन लेने से बचें

कई लोग थोड़े थोड़े समय में बार बार लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर देते हैं. इससे बैंक को लगता है कि व्यक्ति को पैसों की बहुत जरूरत है और वह कर्ज पर निर्भर है. इसे क्रेडिट हंगर कहा जाता है. ऐसी आदत आपके सिबिल स्कोर को नुकसान पहुंचाती है. इसलिए बिना जरूरत बार बार लोन या कार्ड के लिए अप्लाई करने से बचना चाहिए.

EMI समय पर भरना सबसे आसान तरीका

क्रेडिट स्कोर सुधारने का सबसे सीधा और असरदार तरीका है EMI समय पर भरना. अगर आप भूल जाते हैं तो बैंक अकाउंट में ऑटो डेबिट चालू कर दें. इससे EMI अपने आप कट जाएगी और आपको तारीख याद रखने की चिंता नहीं रहेगी. अगर कभी एक दो EMI लेट हो भी जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है. जैसे ही ध्यान आए तुरंत ब्याज के साथ भुगतान कर दें. लगातार देरी करना ही स्कोर को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है.

सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन का बैलेंस

आपके लोन का प्रकार भी सिबिल स्कोर को प्रभावित करता है. होम लोन और कार लोन जैसे सिक्योर्ड लोन और पर्सनल लोन -क्रेडिट कार्ड जैसे अनसिक्योर्ड लोन के बीच बैलेंस जरूरी है. सिर्फ पर्सनल लोन या कार्ड पर निर्भर रहना सही नहीं माना जाता. अगर दोनों का बैलेंस बना रहता है तो क्रेडिट स्कोर बेहतर रहता है.

क्रेडिट रिपोर्ट पर नजर रखना जरूरी

अगर आप 2026 में अपना क्रेडिट स्कोर सुधारना चाहते हैं तो साल में कम से कम दो बार अपनी क्रेडिट रिपोर्ट जरूर चेक करें. इससे आपको पता चलता है कि कहीं आपके नाम पर कोई गलत लोन तो नहीं चल रहा है. अगर कोई गलती दिखे तो तुरंत उसे ठीक कराया जा सकता है. RBI के नए नियमों के बाद ऐसी सुधार का असर भी जल्दी दिखेगा.

जॉइंट लोन में डिफॉल्ट होने से बचें

अगर आपने किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ मिलकर लोन लिया है तो उसमें डिफॉल्ट होने से बचें. अगर EMI समय पर नहीं गई तो उसका असर दोनों लोगों के क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है. कई बार दूसरे की गलती का नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है.

साल 2026 उन लोगों के लिए बड़ा मौका है जिनका क्रेडिट स्कोर पहले खराब रहा है. RBI के नए नियमों से अब सुधार जल्दी दिखेगा. बस जरूरत सही आदतें अपनाने की है . समय पर भुगतान सीमित खर्च और सोच समझकर लोन लेना आपके सिबिल स्कोर को मजबूत बना सकता है. अगर नए साल में आप घर कार या किसी बड़े लोन की योजना बना रहे हैं तो अभी से क्रेडिट स्कोर सुधारने पर ध्यान देना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.