केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती हैं ये तीन गुड न्यूज, दिवाली से पहले सरकार करेगी ऐलान!

हर साल सरकार नॉन गजेटेड ‎ऑफिसर को पीएलबी (प्रोडक्टिविटी लिंकड बोनस) देती है. इस साल भी दिवाली से पहले बोनस के ऐलान होने की संभावना है.

  • केंद्रीय कर्मचारियों को अक्टूबर 2025 में आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने की संभावना है
  • आठवें वेतन आयोग का गठन 1 से 1.5 साल पहले कर दिया जाता है ताकि समय पर सिफारिशें लागू हो सकें
  • महंगाई भत्ते में 1 जनवरी 2025 को 55% बढ़ोतरी हुई थी, जो जुलाई 2025 में 58% तक बढ़ सकता है
त्यौहारों का मौसम आ चुका है. जीएसटी के साथ मीडिल क्लास को तो राहत मिली ही है, अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक नहीं बल्कि तीन तोहफे मिलने वाले हैं. इस खबर में आपको बताते हैं कि अक्टूबर 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों को कौन-कौन सी खुशखबरी मिल सकती है. 

8वां वेतन आयोग

सबसे पहला गिफ्ट है 8वां वेतन आयोग. पिछला 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 से लागू हुआ था और अब इसे 10 साल पूरे होने वाले हैं. मतलब समय हो गया है नए वेतन आयोग का. नए आयोग का गठन 1 से 1.5 साल पहले कर दिया जाता है, जिससे सभी सिफारिशें समय से लागू हो जाएं. ऐसे में सरकार टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी कर सकती है. यानी आधिकारिक तौर पर 8वें वेतन आयोग का ऐलान हो सकता है. 

DA में इजाफा

दूसरी खुशखबरी है DA में बढ़ोतरी. अभी 55% महंगाई भत्ता कर्मचारियों को मिल रहा है, जिसे 1 जनवरी 2025 को लागू किया गया था. अब जुलाई 2025 की दूसरी किस्त जारी होनी है. CPI के आंकड़ों के अनुसार महंगाई भत्ता 58% तक बढ़ सकता है. मतलब सरकार दिवाली से पहले 3% DA में बढ़ोतरी कर सकती है. महंगाई भत्ते में इजाफे का ट्रेंड कुछ ऐसा रहा है-

  • जनवरी 2024- 50%
  • जुलाई 2024- 54%
  • जनवरी 2025- 55%

दिवाली बोनस

हर साल सरकार नॉन गजेटेड ‎ऑफिसर को पीएलबी (प्रोडक्टिविटी लिंकड बोनस) देती है. इस साल भी दिवाली से पहले बोनस के ऐलान होने की संभावना है. करीब 30 लाख से ज्यादा कर्माचारियों को इसका सीधा फायदा होगा. तो ये वो 3 खुशखबरियां हैं, जो दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती हैं. 

