Budget 2026: निवेशकों की चमकेगी किस्मत! क्या इस बार LTCG टैक्स में मिलेगी बड़ी राहत?

Budget 2026: अगर LTCG और टैक्स में छूट वाले बदलाव लागू होते हैं, तो यह न केवल आम आदमी की सेविंग को सेफ करेगा बल्कि शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स में निवेश को भी नया बढ़ावा देगा.

  • बजट 2026 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स फ्री इनकम की सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है
  • हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और मेडिकल खर्चों पर मिलने वाली डिडक्शन की सीमा बढ़ाने पर विचार हो सकता है
  • LTCG टैक्स की सीमा 1.25 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये या उससे अधिक करने की मांग निवेशकों ने की है
Budget 2026: जैसे-जैसे बजट 2026 की तारीख करीब आ रही है, टैक्सपेयर्स की धड़कनें तेज हो गई हैं. इस बार मोदी सरकार के पिटारे से बुजुर्गों और निवेशकों के लिए कुछ बड़ी खुशखबरी निकल सकती है. रिपोर्ट्स हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट में सीनियर सिटीजंस को इनकम टैक्स में बड़ी राहत देने और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही हैं.

बुजुर्गों के लिए क्या है खास?

बढ़ती महंगाई के बीच वरिष्ठ नागरिकों को सबसे ज्यादा उम्मीद टैक्स छूट से है. चर्चा है कि सरकार सीनियर सिटीजंस के लिए टैक्स फ्री इनकम की लिमिट को बढ़ा सकती है. इसके अलावा, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम और मेडिकल खर्चों पर मिलने वाली डिडक्शन (80D) का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है, जिससे रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी थोड़ी आसान हो सके.

LTCG टैक्स

शेयर बाजार के निवेशकों के लिए भी आने वाले बजट में एक बड़ा अपडेट आ सकता है. पिछले बजट में सरकार ने LTCG की फ्री लिमिट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 रुपये लाख किया था. लेकिन निवेशकों की मांग है कि इसे और बढ़ाया जाए. एक्सपर्ट्स का मानना है कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस लिमिट को 1.5 लाख रुपये या उससे ऊपर ले जाया जा सकता है. इससे छोटे और मध्यम वर्ग के निवेशकों को अपने प्रॉफिट पर कम टैक्स देना होगा.

कंजम्पशन पर रहेगा जोर

  • मिडिल क्लास को साधने की कोशिश

सरकार का फोकस कंजम्पशन बढ़ाने पर है. लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा, तो अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी.

  • सोशल सिक्योरिटी

वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा देना सरकार की प्राथमिकता रही है.

  • निवेश को बढ़ावा

शेयर बाजार में रिटेल निवेशकों की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए टैक्स नियमों को सरल बनाने का दबाव है.

  • बजट डिकोडर

अगर LTCG की लिमिट बढ़ती है, तो यह शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए सोने पर सुहागा जैसा होगा. 

