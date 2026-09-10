रेल यात्रा पर BRICS समिट का असर! 11 से 13 सितंबर तक कई ट्रेन रद्द, राजधानी-तेजस के रूट बदले, देखें लंबी लिस्ट

दिल्ली में ब्रिक्स समिट का आयोजन 11 से 13 सितंबर तक होने वाला है. BRICS समिट की वजह से जहां सड़क यातायात व्यापक रूप से प्रभावित होने वाला है. वहीं 11 से 13 सितंबर तक रेल यात्रा भी प्रभावित होने वाली है. दिल्ली आने वाली ट्रेन और आस-पास चलने वाली ट्रेनों पर असर दिखने वाला है. रेलवे ने 11 से 13 सितंबर तक ट्रेनों के संचालन में बड़ा बदलाव किया है. उत्तर रेलवे ने 10 सितंबर को ट्रेनों के संचालन से जुड़ा नया प्लान जारी किया है. सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि यह बदलाव BRICS समिट की वजह से की गई है. हालांकि रेलवे ने इसे ऑपरेशन कारण बताया है. यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा करने से पहले ट्रेन की पूरी जानकारी जरूरी चेक कर लें.
रेलवे ने 11, 12 और 13 सितंबर 2026 को कई ट्रेनों को रद्द करने, डायवर्ट करने, आंशिक रूप से चलाने और देरी से चलाने का फैसला किया है. इसमें राजधानी, तेजस से लेकर कई एक्सप्रेस ट्रेन और लोकल EMU ट्रेन प्रभावित होने वाली है. यहां आपको लिस्ट में बता रहे हैं कब कौन सी ट्रेन रद्द, डायवर्ट और आंशिक रूप से चलने वाली है. यह सारी व्यवस्था सुरक्षा के लिहाज से किया गया है.
11 सितंबर को क्या बदलाव होंगे?
कई EMU ट्रेनें रद्द रहने वाली है
- 64015 PWL–SSB EMU रद्द रहेगी
- इसकी लिंक ट्रेन 64910 पालवल से शॉर्ट-ओरिजिनेट होगी
- 64429 GZB–NDLS EMU रद्द रहेगी और लिंक ट्रेन 64110 गाजियाबाद से शुरू होगी
- 64433 GZB–NDLS EMU रद्द रहेगी और लिंक ट्रेन 64114 गाजियाबाद से शुरू होगी
- 64492 NDLS–PALWAL Ladies EMU रद्द रहेगी
- 64491 Delhi Jn–Shamli EMU भी रद्द रहेगी
- महत्वपूर्ण ट्रेनों का रूट बदलेगा
11 सितंबर को कई ट्रेनों को नई दिल्ली–दिल्ली जंक्शन–साहिबाबाद के रास्ते डायवर्ट किया जाएगा
- 20840 New Delhi–Ranchi Rajdhani
- 12424 New Delhi–Dibrugarh Rajdhani
- 12314 New Delhi–Sealdah Rajdhani
- 12306 New Delhi–Howrah Rajdhani
- 22812 New Delhi–Bhubaneswar Rajdhani
- 12394 Sampoorna Kranti Express शामिल हैं।
- कुछ ट्रेनों का सफर छोटा किया जाएगा
- 15307 Haryana Express नई दिल्ली की जगह नई दिल्ली से शॉर्ट-ओरिजिनेट होगी
- 64110 New Delhi–Aligarh EMU गाजियाबाद से शुरू होगी
- 64568 Tilak Bridge–Bulandshahr MEMU दिल्ली शाहदरा से शुरू होकर वहीं शॉर्ट-टर्मिनेट होगी
देरी से चलने वाली ट्रेन
- 12724 New Delhi–Hyderabad: 120 मिनट देरी
- 12616 Grand Trunk Express: 120 मिनट देरी
- 12926 Paschim Express: 90 मिनट देरी
- 15304 Intercity Express: 75 मिनट देरी
- 12952 Tejas Rajdhani: 50 मिनट देरी
- 12310 New Delhi–Rajendra Nagar Tejas Raj Express: 50 मिनट देरी
- 12382 Poorva Express: 35 मिनट देरी
- 14212 Agra Intercity: 20 मिनट देरी
- 64441 Ghaziabad–New Delhi EMU: 20 मिनट देरी से चलेगी।
- इसके अलावा 64471 Ghaziabad–Panipat MEMU को साहिबाबाद पर 20 मिनट रेगुलेट किया जाएगा
12 सितंबर को EMU ट्रेनें रद्द
- 64425 Ghaziabad–New Delhi EMU
- 64432 New Delhi–Ghaziabad EMU
- 64013 Palwal–Shakurbasti EMU
- 64015 Palwal–Shakurbasti EMU
- 64429 Ghaziabad–New Delhi EMU
- 64433 Ghaziabad–New Delhi EMU
- 64441 Ghaziabad–New Delhi EMU
- 64492 New Delhi–Palwal Ladies EMU
- 64410 New Delhi–Ghaziabad EMU
- 64443 Ghaziabad–Delhi Jn EMU
- 64418 Delhi Jn–Ghaziabad MEMU
- 64445 Ghaziabad–Delhi Jn EMU
- 64412 Delhi Jn–Ghaziabad EMU
कुछ ट्रेनों के बारे में रेलवे ने स्पष्ट किया है कि उनकी लिंक ट्रेन भी शॉर्ट-ओरिजिनेट होगी या रद्द रहेगी. उदाहरण के लिए 64429 के लिंक ट्रेन 64110 को गाजियाबाद से शुरू किया जाएगा.
12 सितंबर को डायवर्ट होने वाली प्रमुख ट्रेनें
- 12420 Gomti Express - नई दिल्ली–दिल्ली जंक्शन–दिल्ली शाहदरा–साहिबाबाद होकर
- 12392 Shramjeevi Express - इसी रूट से
- 20503 Rajdhani Express
- 12314 Sealdah Rajdhani
- 12302 Howrah Rajdhani
- 64904 Ghaziabad–Mathura EMU
- 54411 Rewari–Meerut Cantt Passenger
- 11842 Khajuraho–Kurukshetra Express
- 64906 Ghaziabad–Palwal EMU
- 54473 Delhi Jn–Saharanpur Passenger
- 15566 Vaishali Express
- 20802 Magadh Express
- 12562 Swatantrata Senani Express
12 सितंबर को कई ट्रेनें लेट/री-शेड्यूल
- Sachkhand Express - 70 मिनट रीशेड्यूल
- New Delhi–Kasganj Intercity - 40 मिनट लेट
- Tejas Rajdhani - 25 मिनट लेट
- New Delhi–Bhubaneswar Tejas Rajdhani - 20 मिनट लेट
- New Delhi–Rajendra Nagar Tejas Raj Express - 15 मिनट लेट
- Amrit Bharat - 35 मिनट लेट
- Amritsar–Mumbai Central Express - 60 मिनट रीशेड्यूल
- New Delhi–Chennai Tamil Nadu SF - 50 मिनट लेट
- New Delhi–Supaul Special - 40 मिनट लेट
- New Delhi–Indore Express - 20 मिनट लेट
- Lucknow Mail - 10 मिनट लेट
12 सितंबर को कुछ ट्रेनों का सफर छोटा होगा
- Haryana Express - नई दिल्ली की जगह नई दिल्ली से शॉर्ट-ओरिजिनेट
- 64110 और 64114 New Delhi–Aligarh EMU - गाजियाबाद से शुरू
- 64568 MEMU - दिल्ली शाहदरा से शुरू, आगे संचालन में बदलाव
- 14738 Tilak Bridge–Bhiwani Express - शकूरबस्ती से शुरू
- 64910 Shakurbasti–Mathura EMU - पालवल से शुरू
- 14737 Bhiwani–Tilak Bridge Express - शकूरबस्ती पर शॉर्ट-टर्मिनेट
13 को रद्द होने वाली ट्रेनें
- 64053 Palwal–Ghaziabad EMU
- 64439 Ghaziabad–Delhi Jn EMU
- 64071 Ballabhgarh–Shakurbasti EMU
- 64078 New Delhi–Palwal EMU
- 64411 Sahibabad–Delhi Jn EMU
- 64031 Ghaziabad–Shakurbasti EMU
- 64406 Delhi Jn–Ghaziabad EMU
- 64426 New Delhi–Ghaziabad EMU रद्द रहेंगी
कुछ ट्रेनें पहले से चल रहे RLDA Faridabad कार्य के कारण रद्द बताई गई हैं.
13 सितंबर को डायवर्ट होने वाली ट्रेनें
- 54474 Saharanpur–Delhi Jn Passenger
- 12559 Shiv Ganga Express
- 64472 Panipat–Ghaziabad MEMU
- 14030 Meerut Cantt–Shri Ganganagar Special
- 64903 Mathura–Ghaziabad EMU
- 64055 Palwal–Ghaziabad EMU
- 12581 Banaras–New Delhi Superfast आदि के रूट में बदलाव किया गया है
- कुछ ट्रेनों को बीच के स्टेशन पर समाप्त किया जाएगा
- 64905 Mathura–New Delhi EMU - पालवल पर शॉर्ट-टर्मिनेट
- 64109 Dankaur–Shakurbasti EMU - गाजियाबाद पर शॉर्ट-टर्मिनेट
- 14737 Bhiwani–Tilak Bridge Express - शकूरबस्ती पर समाप्त
- 64077 Palwal–New Delhi EMU - हजरत निजामुद्दीन पर शॉर्ट-टर्मिनेट
- 14727 Shri Ganganagar–Tilak Bridge Express - नई दिल्ली पर शॉर्ट-टर्मिनेट
- 64105 Aligarh–New Delhi EMU - गाजियाबाद पर शॉर्ट-टर्मिनेट
- 64567 Bulandshahr–Tilak Bridge MEMU - दिल्ली शाहदरा पर शॉर्ट-टर्मिनेट
13 सितंबर को कुछ ट्रेनें रीशेड्यूल
- Tejas Rajdhani - 90 मिनट
- Amritsar–Visakhapatnam Hirakud Express - 90 मिनट
- Khajuraho–Kurukshetra Express - 90 मिनट रीशेड्यूल की गई हैं.
अतिरिक्त बदलाव: डायवर्ट ट्रेनों के लिए रास्ता बनाने की व्यवस्था
रेलवे ने डायवर्ट की गई ट्रेनों के लिए रास्ता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कुछ अन्य पैसेंजर ट्रेनों को भी शॉर्ट-ओरिजिनेट/शॉर्ट-टर्मिनेट करने का फैसला किया है
11 सितंबर
- 64582 MEMU - दिल्ली जंक्शन की जगह साहिबाबाद से शुरू
- 64583 MEMU - साहिबाबाद पर समाप्त
- 64558 MEMU - दिल्ली शाहदरा पर समाप्त
- 64557 MEMU - दिल्ली शाहदरा से शुरू
12 सितंबर को भी यही व्यवस्था जारी रहेगी, साथ ही 64445 और 64412 EMU को रद्द किया गया है.
रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि यात्रा से पहले ट्रेन की ताजा स्थिति और संचालन की जानकारी NTES या 139 से जांच लें.
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