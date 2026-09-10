सीएम सम्राट ने 105.68 लाख पेंशनधारियों के खाते में भेजे 1233 करोड़ रुपये, ऐसे चेक करें अपना अकाउंट

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के अकाउंट में 10 सितंबर को पेंशन राशि भेजी है. सीएम ने अगस्त महीने की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि DBT के माध्यम से लाभार्थियों के ट्रांसफर कर दी है. 10 सितंबर को सामाजिक सुरक्षा के पेंशन को ट्रांसफर करने के लिए मुंगेर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. जहां सीएम ने रिमोट के जरिए DBT से पेंशन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर की.

पेंशनधारियों के अकाउंट में कितने पैसे आए

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए अगस्त महीने के मद में 105.68 लाख पेंशनधारियों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए. इसके तहत पेंशन लाभार्थियों के अकाउंट में 1100 रुपये पेंशन भेजे गए हैं. सीएम ने DBT के जरिए 1233.87 करोड़ रुपये लाभार्थियों के अकाउंट में ट्रांसफर किए.

1100 रुपये का मासिक पेंशन मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, बिहार निशक्ता पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्ता पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों को भेजी गई है.

कैसे चेक करें अकाउंट में पेंशन

सामाजिक सुरक्षा पेंशन 10 सितंबर को लाभार्थियों के अकाउंट में भेजी गई है. हर महीने सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाला लाभार्थी आसानी से पेंशन चेक कर सकते हैं. आपके अकाउंट में जो मोबाइल नंबर जुड़ा है उस पर पेंशन आने का मैसेज आ जाएगा. इसके लिए आपका मोबाइल नंबर ऑन होना चाहिए.

अगर आपका मोबाइल बंद है तो आप अपने अकाउंट के पासबुक को अपडेट कराएं, आपके अकाउंट में पेंशन की राशि दिखेगी. आप चाहें तो ATM से भी अपने अकाउंट का स्टेटमेंट निकालकर पेंशन राशि को चेक कर सकते हैं.

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