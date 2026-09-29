सूरत-उदयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ऐलान, 7 घंटे का सफर, भरूच, वडोदरा, डुंगरपुर समेत 7 स्टॉपेज, जानें टाइम-शेड्यूल

रेलवे बोर्ड ने गुजरात और राजस्थान के यात्रियों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी है. गुजरात और राजस्थान के बीच रेल संपर्क को और बेहतर बनाने के लिए सूरत और उदयपुर सिटी के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 26903/26904) शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है. पश्चिम रेलवे (Western Railway) द्वारा संचालित यह सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन नवरात्र से नियमित रूप से पटरी पर उतर सकती है. बताया गया है कि सूरत-उदयपुर वंदे भारत ट्रेन सप्ताह में 6 दिन संचालित होगी. यह ट्रेन केवल मंगलवार को नहीं संचालित होगी. 4 अक्टूबर से ट्रेन की नियमित सेवा शुरू होगी.

सूरत-उदयपुर वंदे भारत ट्रेन का शेड्यूल (Surat-Udaipur New Vande Bharat Timings from Oct 3, 2026)

सूरत से उदयपुर (ट्रेन नंबर 26903): यह ट्रेन सुबह 6:10 बजे सूरत से प्रस्थान करेगी और दोपहर 1:40 बजे उदयपुर पहुंचेगी.

उदयपुर से सूरत (ट्रेन नंबर 26904): वापसी में यह ट्रेन दोपहर 3:35 बजे उदयपुर से रवाना होकर रात 11:00 बजे सूरत पहुंचेगी.

सूरत-उदयपुर वंदे भारत ट्रेन 7 घंटे 30 मिनट में करीब 690 किमी की दूरी तय करेगी. 4 अक्टूबर से शुरू होगी नियमित सेवा पश्चिम रेलवे की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक इस नई ट्रेन का परिचालन दो चरणों में शुरू किया जाएगा. पहले चरण में इस ट्रेन का औपचारिक उद्घाटन 2 अक्टूबर 2026 को सूरत रेलवे स्टेशन से होगा, जहां यह ट्रेन नंबर 09103 के रूप में अपनी पहली स्पेशल यात्रा तय करेगी. इसके बाद यात्रियों के लिए नियमित सेवा 4 अक्टूबर 2026 से शुरू की जाएगी. नियमित परिचालन के दौरान यह ट्रेन नंबर 26903/26904 के रूप में संचालित होगी. यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलाई जाएगी. ध्यान दें कि रखरखाव के कारण यह ट्रेन प्रत्येक मंगलवार को नहीं चलेगी.

सूरत-उदयपुर वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज

सूरत-उदयपुर वंदे भारत ट्रेन गुजरात और राजस्थान के बीच बेहतर कनेक्टिविटी होगी. इससे न केवल यात्रियों को फायदा होगा. बल्कि व्यावसायिक और पर्यटन क्षेत्र में भी शहरों को जोड़ेगी. यह ट्रेन कई बड़े शहरों में रुकेगी.

1. सूरत (Surat)

2. भरूच (Bharuch)

3. वडोदरा (Vadodara)

4. आनंद (Anand)

5. मणिनगर (Maninagar)

6. असरवा (Asarva)

7. हिम्मतनगर (Himmatnagar)

8. शामलाजी रोड (Shamlaji Road)

9. डूंगरपुर (Dungarpur)

10. जावर (Jawar)

11. उदयपुर सिटी (Udaipur City)

रेलवे ने बताया है कि इस नई सेवा के शुरू होने के साथ ही पूर्व में संचालित उदयपुर सिटी–असारवा (अहमदाबाद) वंदे भारत ट्रेन का विस्तार कर उसे अब सूरत तक कर दिया गया है. डायमंड सिटी सूरत और लेक सिटी उदयपुर के बीच सीधी वंदे भारत मिलने से कारोबारियों, कपड़े और टेक्सटाइल व्यापारियों के साथ-साथ पर्यटकों को भी आरामदायक सफर की सुविधा मिलेगी.

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