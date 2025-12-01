Bank Open or Close Today: आज 1 दिसंबर को बैंक खुला है या बंद? इन 2 राज्यों में है छुट्टी... दिसंबर की हॉलीडे लिस्ट ये रही

Bank Holiday in December 2025: नवंबर का महीना खत्म हो चुका है और दिसंबर का प्रवेश हो चुका है. संयोग से महीने की शुरुआत हफ्ते के पहले दिन सोमवार से हुई है. हालांकि सोमवार होने के बावजूद देशभर में हर जगह बैंक खुले नहीं रहेंगे. दो राज्‍यों में बैंकों में छुट्टियां हैं. ऐसे में इन राज्यों के ​लोग अगर गलती से भी बैंक से जुड़े जरूरी काम के लिए ब्रांच जाते हैं तो उन्हें निराश वापस लौटना होगा. दरअसल, 1 दिसंबर, सोमवार को देश के दो राज्यों, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में स्टेट इनॉगरेशन डे और इंडिजिनस फेथ डे को लेकर बैंकों में छुट्टियां रहेंगी. इन दो राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे.

दिसंबर में कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

1 दिसंबर: अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में स्टेट इनॉगरेशन डे और इंडिजिनस फेथ डे

3 दिसंबर: सेंट फ्रांसिस जेवियर फेस्टिवल के चलते गोवा के बैंकों में छुट्टी रहेगी

12 दिसंबर: पा तोगन नेंगमिंजा संगमा दिवस को लेकर मेघालय में बैंक बंद रहेंगे

18 दिसंबर: गुरु घासीदास जयंती के कारण छत्तीसगढ़ में बैंकों में छुट्टी रहेगी

18 दिसंबर: यू सोसो थम की पुण्यतिथि की वजह से मेघालय में बैंकों की छुट्टी रहेगी

19 दिसंबर: गोवा मुक्ति दिवस को लेकर गोवा में बैंक बंद रहेंगे

24 दिसंबर: इस दिन क्रिसमस ईव को लेकर मेघालय और मिजोरम के बैंकों में छुट्टी रहेगी

25 दिसंबर: क्रिसमस की वजह से दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे

26 दिसंबर: मेघालय, मिजोरम और तेलंगाना में क्रिसमस सेलिब्रेशन के चलते बैंक बंद रहेंगे

26 दिसंबर: शहीद उधम सिंह जयंती की छुट्टी के चलते हरियाणा के बैंक बंद रहेंगे

27 दिसंबर: गुरु गोबिंद सिंह जयंती को लेकर हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बैंकों की छुट्टी रहेगी

30 दिसंबर: यू कियांग नांगबाह दिवस के कारण मेघालय में और तामु लोसर की वजह से सिक्किम में बैंक बंद रहेंगे

31 दिसंबर: नए साल की पूर्व संध्‍या को लेकर मिजोरम और मणिपुर में बैंकों की छुट्टी रहेगी

इन शनिवार और रविवार को भी बंद रहेंगे बैंक