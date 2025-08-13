विज्ञापन
Bank Holidays 2025: इस हफ्ते लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें कब-कब और कहां रहेगी बैंको की छुट्टी

RBI की बैंक हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक,  अगस्त में कुल 15 बैंक हॉलिडे हैं, जिनमें राष्ट्रीय त्योहार, धार्मिक पर्व और राज्य-स्तरीय छुट्टियां शामिल हैं.

इस हफ्ते लंबा वीकेंड आने से चेक क्लियरेंस, इन-पर्सन सर्विस और NEFT/RTGS ट्रांजैक्शन में देरी हो सकती है.
नई दिल्ली:

अगर इस हफ्ते अगर आपके पास बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है, तो जल्द निपटा लें. अगस्त महीने के बीच में एक लंबा वीकेंड आने वाला है, जिसमें देशभर के कई राज्यों में बैंक लगातार तीन दिन तक बंद रहेंगे.  इस हफ्ते भी त्योहार और वीकेंड मिलकर एक लंबा बैंक हॉलिडे रहने वाला है, जिसमें स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी की छुट्टियां शामिल हैं.

15 से लेकर 17 अगस्त तक बैंक की छुट्टी!

बता दें कि कल के बाद 15 से लेकर 17 अगस्त तक अलग-अलग वजहों से बैंक बंद रहने वाले हैं. छुट्टियां हर राज्य में एक जैसी नहीं होतीं, इसलिए अपने इलाके की बैंक ब्रांच या RBI की ऑफिशियल हॉलिडे लिस्ट जरूर देख लें, ताकि लेन-देन में कोई दिक्कत न हो. बेहतर होगा कि सभी जरूरी बैंकिंग काम 14 अगस्त तक पूरे कर लें. यहां हम आपको बताएंगे कि कब-कब और कहां बैंक की छुट्टी रहने वाली हैं और कहां बैंक खुले रहने वाले हैं. तो चलिए जानते हैं...

15 अगस्त को बंद रहेंगे बैंक

15 अगस्त ,शुक्रवार को पूरे देश में 79वें स्वतंत्रता दिवस (Independence Day  2025) के मौके पर बैंक बंद रहेंगे. इस दिन कुछ राज्यों में जन्माष्टमी (Janmashtami 2025) और पारसी न्यू ईयर (Parsi New Year) का त्योहार भी मनाया जाएगा,जिसकी वजह से वहां भी छुट्टी रहेगी.

16 अगस्त को बैंक कहां खुले कहां बंद?

अगले दिन यानी 16 अगस्त ,शनिवार को गुजरात, मिजोरम, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड, सिक्किम, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, श्रीनगर और आंध्र प्रदेश में जन्माष्टमी की वजह से में बैंक बंद रहेंगे.

16 अगस्त को भले ही कई राज्यों में जन्माष्टमी की छुट्टी है, लेकिन त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, केरल, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली, गोवा और हिमाचल प्रदेश में बैंक इस दिन खुले रहेंगे.

17 अगस्त, को रविवार होने के चलते पूरे देश में साप्ताहिक छुट्टी के कारण देशभर में बैंक बंद रहेंगे.

अगस्त में की छुट्टियां (Bank Holidays in August 2025)

RBI की बैंक हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक,  अगस्त में कुल 15 बैंक हॉलिडे हैं, जिनमें राष्ट्रीय त्योहार, धार्मिक पर्व और राज्य-स्तरीय छुट्टियां शामिल हैं. हर महीने की तरह इस बार भी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तारीखों पर छुट्टियां हैं, इसलिए पहले से अपनी लोकल ब्रांच या RBI की ऑफिशियल हॉलिडे लिस्ट देखकर काम निपटा लें, ताकि बाद में परेशानी न हो.

पहले निपटा लें जरूरी काम 

लंबा वीकेंड आने से चेक क्लियरेंस, इन-पर्सन सर्विस और NEFT/RTGS ट्रांजैक्शन में देरी हो सकती है. ऑनलाइन बैंकिंग, UPI और मोबाइल ऐप सर्विस आमतौर पर चालू रहती हैं, लेकिन अगर नेटवर्क या टेक्निकल दिक्कत आ जाए तो समस्या हो सकती है. इसलिए कैश विड्रॉल, चेक डिपॉजिट और फंड ट्रांसफर जैसे जरूरी काम 14 अगस्त से पहले निपटा लें.

